Eduardo Granados est un héros méconnu de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ à Guadalajara. Son rôle actuel s’inscrit dans la lignée de l’édition mythique de 1986

Lorsqu’un problème de dos survenu à l’âge de 15 ans a mis fin à son rêve de devenir footballeur professionnel, le bénévolat lui est apparu comme le meilleur moyen de continuer à vivre sa passion

Le Mexicain garde toujours précieusement son accréditation officielle datant d’il y a 40 ans, souvenir d’une compétition inoubliable au cours de laquelle il a rencontré Pelé et Rivellino

Chaque fois que les joueurs font leur entrée sur la pelouse avant un match de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, tous les regards se tournent vers le cérémonial d’avant-match : les drapeaux se déploient, les hymnes nationaux retentissent dans tout le stade et l’excitation est à son comble. Cependant, derrière chaque cérémonial d’avant-match, chaque entrée sur le terrain minutieusement orchestrée et chaque aide apportée en tribunes se cache une équipe dévouée, dont le travail permet aux supporters de vivre une expérience inoubliable. Le cœur battant de la compétition.

La plus grande Coupe du Monde de la FIFA™urnaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026 de l’histoire n’aurait pu voir le jour sans les bénévoles qui font généreusement don de leur temps, de leur énergie et qui transmettent leur passion jour après jour. Parmi ces milliers de bénévoles qui accueillent le monde entier à Guadalajara, au Mexique, l’histoire d’Eduardo Granados se distingue comme un lien exceptionnel entre le glorieux passé footballistique du pays et le dynamisme du football moderne à l’échelle de la planète.

Eduardo Granados : le volontaire de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 qui relie Mexique 1986 à aujourd’hui 02:53

L’histoire d’amour entre Eduardo et le ballon rond a commencé dès son plus jeune âge. À l’instar de nombreux jeunes Mexicains, il rêvait de devenir joueur professionnel et de représenter son pays. Malheureusement, ses ambitions furent brusquement interrompues à l’âge de 15 ans, lorsqu’un problème de dos le força à renoncer à son rêve.

La plupart des gens auraient laissé le football derrière eux après une telle épreuve, mais Eduardo Granados s’est servi de cette déception d’enfance pour consacrer sa vie au service des autres. « Le fait de ne pas avoir pu devenir footballeur professionnel a été extrêmement frustrant pour moi lorsque j’étais adolescent », a-t-il confié.

« Je voulais trouver un autre moyen de m’impliquer et de vivre une Coupe du Monde. » C’est cette passion irrépressible qui l’a poussé à devenir bénévole lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Mexique 1986™, un événement qui a marqué sa jeunesse et lui a laissé des souvenirs précieux, qu’il chérit encore quatre décennies plus tard. À l’occasion de cette compétition, il a même eu le privilège de rencontrer certains joueurs emblématiques de l’époque. « J’ai eu la chance de rencontrer Pelé et Rivellino [champions du monde brésiliens de la Coupe du Monde de la FIFA, Mexique 1970™]. On s’est même pris dans les bras ! C’était tout simplement incroyable », dit-il, les yeux scintillants de nostalgie.

Souvenir concret de cette expérience inoubliable, Eduardo conserve encore précieusement son badge d’accréditation de 1986. « J’ai gardé le badge qu’on nous a donné il y a 40 ans. Il m’arrive de le ressortir de temps en temps, de le regarder, de me replonger dans cette époque. C’est toujours très émouvant », explique-t-il en tenant dans ses mains ce précieux sésame attestant de son rôle au sein de l’équipe chargée du soutien, de l’interprétation et de la traduction lors de cette édition mythique.

Aujourd’hui, vêtu du même uniforme vert vif de bénévole à l’occasion de l’édition 2026, les raisons de son engagement ont changé. Lorsqu’il a commencé, il était surtout motivé par l’envie de côtoyer les plus grandes stars du football, mais quarante ans plus tard, sa mission s’inscrit désormais dans une perspective de fierté civique et de diplomatie culturelle. Pour lui, le bénévolat est l’occasion rêvée de mettre en valeur ce qui fait l’essence même de sa région.

« En 1986, mes motivations pour devenir bénévole étaient très différentes de celles que j’ai aujourd’hui pour cette Coupe du Monde » a-t-il expliqué. « Aujourd’hui, ce qui me motive principalement, c’est de démontrer au monde entier toute l’hospitalité du Mexique, et plus particulièrement de Guadalajara. C’est un endroit paisible. On est un pays chaleureux. »

Cette année, Eduardo exerce ses responsabilités au cœur de l’action, dans le stade. Il supervise les points d’accès et aide les milliers de supporters locaux et internationaux à prendre place dans les tribunes. Son rôle s’avère particulièrement précieux lorsqu’il s’agit d’aider les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, en veillant à ce qu’elles puissent profiter de la plus grande fête du football confortablement et dignement.

Sa chaleur humaine transparaît dans chacune de ses interactions avec les supporters. « Ah, je vois. Il faut monter par ici. « Tout va bien ? », demande-t-il, toujours le sourire aux lèvres, en indiquant aux supporters le chemin des rampes d’accès du stade et en partageant son enthousiasme communicatif avec chacun d’entre eux.

Même après toutes ces années, soutenir l’équipe nationale de son pays sur la plus grande scène du football mondial suscite toujours chez ce bénévole de longue date la même émotion que lorsqu’il était enfant. Pour lui, le football va bien au-delà du score final. « Regarder un match du Mexique… C’est indescriptible. La fête commence avant même le coup d’envoi », a-t-il affirmé. « On est totalement dedans. Ça va bien au-delà de l’équipe. Les joueurs sur le terrain représentent tout un pays. C’est pour ça qu’on les regarde. »

Au moment d’évoquer sa participation à cette nouvelle édition historique de la Coupe du Monde, Eduardo mesure la chance qu’il a de pouvoir, une fois encore, contribuer au plus grand événement footballistique de la planète. « Je suis reconnaissant envers la FIFA de m’avoir offert une nouvelle occasion de vivre une Coupe du Monde, et je la remercie. » a-t-il conclu, non sans émotion.