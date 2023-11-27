La FIFA soutient la récupération et le don des surplus alimentaires des sites du tournoi à Kansas City

Pete's Garden est l'organisation chargée de reconditionner la nourriture et de coordonner sa distribution

« La Coupe du Monde a permis de sensibiliser au gaspillage alimentaire », affirme la fondatrice

Dans la cuisine de Pete's Garden, dix bénévoles s'affairent avec précision et le sourire aux lèvres. Certains placent du poulet dans des barquettes soigneusement étiquetées, tandis que d'autres ajoutent des portions de brocolis.

Dans les réfrigérateurs, environ 540 kilos de nourriture attendent d'être conditionnés ; une partie est arrivée du FIFA Fan Festival™ tard la veille au soir. Le timing est crucial pour préserver la chaîne du froid : plus tard dans la journée, des familles à faibles revenus de tout Kansas City pourront profiter d'un repas en famille.

« Pete's Garden est une organisation à but non lucratif qui fournit des repas gratuits aux familles qui en ont besoin. Nous travaillons avec des entreprises qui préparent de la nourriture en grande quantité et qui ont des surplus. Nous récupérons cette nourriture, la reconditionnons et aidons à la distribuer », a expliqué Tamara Weber, fondatrice et directrice exécutive de Pete's Garden.

« Quand nous avons appris, il y a trois ans, que Kansas City allait accueillir la Coupe du Monde de la FIFA, nous savions que ce serait une occasion de récupérer de la nourriture. D'une certaine manière, nous nous y préparions déjà », a déclaré Weber, portant un t-shirt commémorant la présence de la Coupe du Monde de la FIFA™ dans la ville.

Pete's Garden est installé dans une église et tire son nom du père de Tamara. « Nous avions un grand jardin quand j'étais petite. Et quand on cultive sa propre nourriture, on ne la gaspille pas. Nous dînions aussi en famille tous les soirs. Quand ma fille a dû faire un projet scolaire sur le gaspillage alimentaire, nous avons réalisé à quel point c'était un problème important et nous avons cherché une solution. »

Le lien entre la FIFA et Pete's Garden pour cette initiative essentielle en matière de développement durable s'est créé grâce aux Chiefs de Kansas City, l'équipe de NFL dont le stade accueille les matches de la Coupe du Monde de la FIFA.

Cependant, contrairement à d'autres villes hôtes, Pete's Garden reçoit des surplus alimentaires en provenance de plusieurs sites du tournoi, pas seulement du stade. « Nous recevons aussi de la nourriture du Fan Festival, des hôtels où logent les équipes nationales, des soirées de retransmission et du centre d'opérations conjoint de Kansas City. »

La cuisine est peut-être petite, mais l'impact est immense. « Cette année, nous prévoyons de redistribuer environ 118 000 kilos de nourriture, ce qui représente environ 4 500 repas individuels, soit près de 1 000 dîners familiaux par semaine, en comptant une famille de quatre personnes », a expliqué Weber.

Avant la Coupe du Monde, Weber estimait que Pete's Garden recevrait environ 6 800 kilos de nourriture supplémentaires. L'organisation a déjà dépassé ce chiffre. À ce jour, elle a redistribué plus de 8 100 kilos et devrait atteindre 9 000 kilos d'ici la fin de la compétition. Cela représentera environ 16 500 repas supplémentaires, au bénéfice d'environ 4 000 familles.

Mais l'impact du tournoi sur la lutte contre le gaspillage alimentaire va au-delà de ces chiffres. « La Coupe du Monde a été un véritable tournant pour nous, car elle a permis de sensibiliser au gaspillage alimentaire et aux solutions possibles que nous pouvons mettre en place », a affirmé Weber.

From the FIFA World Cup to the dining tables of Kansas City’s most disadvantaged families Previous 01 / 07 Pete’s Garde, the organization that is channeling surplus food from FIFA World Cup-related venues in Kansas City 02 / 07 Pete’s Garde, the organization that is channeling surplus food from FIFA World Cup-related venues in Kansas City 03 / 07 Pete’s Garde, the organization that is channeling surplus food from FIFA World Cup-related venues in Kansas City 04 / 07 Pete’s Garde, the organization that is channeling surplus food from FIFA World Cup-related venues in Kansas City 05 / 07 Pete’s Garde, the organization that is channeling surplus food from FIFA World Cup-related venues in Kansas City 06 / 07 Pete’s Garde, the organization that is channeling surplus food from FIFA World Cup-related venues in Kansas City 07 / 07 Pete’s Garde, the organization that is channeling surplus food from FIFA World Cup-related venues in Kansas City Next

« C'est formidable que la FIFA ait tenu à ce que la nourriture ne soit pas gaspillée à Kansas City pendant la Coupe du Monde, et qu'elle parvienne à des familles qui, très probablement, n'auraient pas pu assister à un match. »