Donald Trump loue le travail exceptionnel de la FIFA pour développer le football aux États-Unis

Le président américain s’est exprimé à l’occasion de la finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, disputée à New York – New Jersey

Selon lui, le football permet de rassembler les individus

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a pour sa part salué l’implication de Donald Trump et de son équipe pour garantir le succès de la compétition

Le président des États-Unis, Donald Trump, a félicité la FIFA pour avoir contribué à la croissance du football dans son pays. Le sport roi s’y est en effet considérablement développé depuis la Coupe du Monde de la FIFA 1994, tenue sur le sol américain. La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, disputée aux États-Unis, ainsi que la perspective de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui sera co-organisée avec le Canada et le Mexique, devrait renforcer cette dynamique.

« Ils font un travail exceptionnel. Le football est en plein essor. C’est un sport formidable », s’est réjoui Donald Trump lors d’une interview accordée à DAZN, diffuseur mondial exclusif de la Coupe du Monde des Clubs. Il était notamment interrogé sur l’influence de la FIFA dans le développement du football dans son pays.

« Je pense que le football va occuper une place considérable ici aussi. Il est déjà très populaire. Il y a des nombreuses opportunités de disputer des matches, et je pense que ça contribue à produire de grands joueurs. Je suis convaincu que ce succès va se confirmer », a-t-il poursuivi dans cet entretien organisé à l’occasion de la finale de la Coupe du Monde des Clubs qui a opposé le Chelsea FC au Paris Saint-Germain au MetLife Stadium de New York – New Jersey. Interrogé sur le message qu’il souhaitait faire passer aux amateurs de ballon rond du monde entier, le président américain a déclaré : « Le but est de rassembler les individus, de célébrer l’union entre les pays. Il s’agit très certainement du sport le plus international, donc il a vraiment ce pouvoir d’unir le monde. »

Donald Trump, qui a assisté à la finale aux côtés du Président de la FIFA, Gianni Infantino, a mis en place un groupe de travail de la Maison Blanche qu’il dirige lui-même et qui a pour vocation de garantir le bon déroulement de la Coupe du Monde des Clubs 2025 ainsi que de la Coupe du Monde 2026. « C’est quelque chose de grand. Je suis proche de Gianni Infantino et j’admire le travail incroyable qu’il a accompli dans le cadre de cette compétition et pour le développement du football », a affirmé le président des États-Unis.

Ce dernier a également évoqué le succès rencontré par la Coupe du Monde des Clubs, qui a rassemblé 2,49 millions de spectateurs et s’est conclue par quatre matches de haute volée à New York – New Jersey, dont la finale. Quelque 81 118 personnes ont d’ailleurs assisté au dénouement, soit la plus forte affluence de la compétition.