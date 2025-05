Le groupe de travail de la Maison Blanche se réunit pour discuter des futurs tournois de la FIFA aux États-Unis

Le groupe de travail a été créé par Donald Trump, le président des États-Unis

L’entité supervisera les préparatifs de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ et de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Trump : « Ce groupe de travail aidera à planifier la compétition de football la plus grande, la plus sûre et la plus extraordinaire de l’histoire »

Donald Trump, le Président des États-Unis, a dirigé aujourd’hui la première réunion du groupe de travail de la Maison Blanche, dont l’objectif est de superviser les préparatifs de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ et de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Il a confirmé que cette entité « aidera à planifier la compétition de football la plus grande, la plus sûre et la plus extraordinaire de l’histoire ».

Plusieurs membres du gouvernement américain et de l’administration de la FIFA ont participé à cette réunion à Washington, notamment Gianni Infantino, le Président de la FIFA, JD Vance, le vice-président des États-Unis, Kristi Noem, la secrétaire à la Sécurité intérieure, ou encore Sean Duffy, le secrétaire aux Transports. Le Président Trump a profité de l’occasion pour confirmer Andrew Giuliani au poste de directeur général du groupe de travail et pour nommer Carlos Cordeiro, conseiller senior du Président de la FIFA, à celui de conseiller senior du groupe de travail.

Il a également déclaré qu’il s’agissait d’une « occasion unique de montrer la beauté et la grandeur de l’Amérique. Nous sommes impatients d’accueillir les amateurs de football du monde entier. « J’ai demandé à mon équipe de faire tout ce qui était en son pouvoir pour que la Coupe du Monde soit un succès sans précédent. Ce sera très spécial. Ensemble, nous ferons de la Coupe du Monde 2026 la meilleure compétition de football jamais organisée. »

De son côté, Gianni Infantino s’est dit encouragé par le soutien et l’engagement sans faille du gouvernement de Donald Trump. « Le monde entier aura les yeux rivés sur les États-Unis d’Amérique, et l’Amérique accueillera le monde. Celles et ceux qui veulent venir ici pour profiter, s’amuser et célébrer le football pourront le faire dans les onze villes hôtes du pays. »

« Nous avons une confiance totale dans les États-Unis, dans tous les partenaires et dans toutes les entités impliquées pour nous permettre de présenter au monde quelque chose d’inédit et qui n’est probablement pas près de se reproduire », a ainsi expliqué le Président de la FIFA, ajoutant que les deux compétitions allaient générer près de USD 50 milliards de retombées économiques pour les États-Unis et créer près de 300 000 emplois.

L’édition 2026 de la Coupe du Monde de la FIFA™, qui sera coorganisée avec le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026, mettra aux prises 48 équipes qui disputeront 104 matches dans 16 villes. En 96 ans d’existence, jamais la compétition phare du football mondial n’aura été aussi grande et aussi inclusive. Il en va de même pour la Coupe du Monde des Clubs 2025, prévue exclusivement aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet prochains et qui réunira pour la première fois les 32 meilleurs clubs de la planète pour un total de 63 matches dans 12 stades et 11 villes hôtes.

Meeting of the White House Task Force 01:45

La réunion du groupe de travail de la Maison Blanche s’est également déroulée en présence de nombreux hauts responsables des États-Unis, dont Scott Bessent, secrétaire au Trésor, Pam Bondi, procureure générale, Howard Lutnick, secrétaire au Commerce, Todd Young, sénateur, Shelley Moore Capito, sénatrice, Darin LaHood et Bryan Steil, membres de la Chambre des représentants, Kash Patel, directeur du FBI, Steve Feinberg, secrétaire adjoint à la Défense, Christopher Landau, secrétaire d’État adjoint, Russ Vought, directeur du Bureau de la gestion et du budget, Maribel Alcantara, du département de la Sécurité intérieure, ainsi que Nick Luna, assistant du Président et chef de cabinet adjoint pour la Mise en œuvre stratégique.

La FIFA, quant à elle, sera principalement représentée dans ce groupe de travail par Carlos Cordeiro, un des dirigeants les plus éminents du monde du football, qui a été nommé à son poste actuel en septembre 2021 pour conseiller la FIFA sur de nouvelles initiatives stratégiques visant à développer le football à tous les niveaux.

Auparavant, M. Cordeiro a conçu et mis en œuvre des réformes de restructuration au sein de la Fédération Football des États-Unis, dont il a été membre du conseil d’administration pendant plus de dix ans : à partir de 2007 en qualité de directeur indépendant puis, de 2018 à 2020, au poste de président. En 2018, il a joué un rôle de premier plan dans l’obtention des droits d’organisation de la Coupe du Monde 2026 par l’Amérique du Nord, puisqu’il était co-président du comité de candidature.