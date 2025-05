Les personnes inscrites au Diplôme de la FIFA en gestion des clubs ont appris à mieux connaître le football brésilien

La visite de cinq clubs et du siège de la Fédération Brésilienne de Football était notamment au programme

Ce séjour revêt une signification particulière du fait de la place du Brésil dans le football mondial

Le cursus, d’une durée de 18 mois, contribue à améliorer les standards partout dans le monde

Pendant une semaine, les participantes et participants du Diplôme de la FIFA en gestion des clubs se sont rendus dans plusieurs clubs et institutions du Brésil, afin d’élargir leurs connaissances sur l’une des plus grandes nations de football. Pour rappel, ce cursus vise à améliorer les standards du football de clubs partout dans le monde.

Le groupe a ainsi pu visiter les locaux de cinq clubs brésiliens (Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Santos et São Paulo), ainsi que le siège de la Fédération Paulista de Football (FPF), qui gère le football dans l’État de São Paulo. Ces déplacements ont été l’occasion de s’entretenir avec les présidents des clubs et les dirigeants de la FPF.

Parallèlement, la FIFA a organisé une journée de séminaire au siège de la Fédération Brésilienne de Football (CBF), à Rio de Janeiro. Les 50 inscrit(e)s, parmi lesquels des dirigeants de clubs et d’anciens internationaux, ont ainsi pu prendre part à des sessions consacrées aux meilleures pratiques en matière de gestion des clubs. Mauro Silva, champion du monde 1994 avec le Brésil, comptait au nombre des participants.

D’autres Brésiliens comme Alexandre Pato, Lucas Leiva (tous deux retraités) et Fernandinho étaient, quant à eux, présents à l’occasion d’une table ronde sur la transition entre la vie de footballeur et celle de dirigeant de club.

FIFA Diploma in Club Management participants gain valuable insight into Brazilian football Previous 01 / 08 Alexandre Pato, Marcos Motta, Fernandinho and Lucas Leiva 02 / 08 Participants in the FIFA Diploma of Club Management have spent one week visiting clubs and institutions in Brazil 03 / 08 Group photo during the visit to the São Paulo FC Athlete Formation Center Laudo Natel 04 / 08 Federação Paulista de Futebol Vice President Mauro Silva speaks 05 / 08 Group photo during the visit to Palmeiras 06 / 08 Former Brazil internationals Alexandre Pato, Fernandinho and Lucas Leiva 07 / 08 Group photo during the visit to Federação Paulista de Futebol 08 / 08 FIFA Director of Professional Football Relations and Development, Ornella Bellia speaks Next

« Le Brésil représente l’un des marchés les plus importants du football mondial », a déclaré Ornella Bellia, directrice de la sous-division Football professionnel de la FIFA – Relations et Développement. « C’est la raison pour laquelle il nous a paru important d’organiser un événement ici. »

« Nous sommes convaincus que les clubs peuvent jouer un rôle moteur dans la construction de l’écosystème du football. Le partage de connaissances avec des clubs brésiliens et du monde entier favorise l’apprentissage et le développement collectif. Il y a des clubs extraordinaires dans ce pays et ces échanges sont l’occasion de mettre en commun ces expériences. »

« Nous pensons que pour améliorer véritablement le football de clubs – et le football mondial – nous devons nous rassembler. Sur le terrain, nous sommes en compétition ; mais en dehors, nous devons coopérer et travailler ensemble à réaliser notre vision commune. L’ensemble est toujours plus grand que la somme des parties qui le composent. Si nous restons unis, nous pourrons faire avancer le football, tous ensemble. Le football a le pouvoir de rassembler les individus. Notre mission est de mettre cette force au service du bien commun. »

Le Diplôme de la FIFA en gestion des clubs, qui en est à sa troisième édition, est la première plateforme de partage de connaissances et de réseautage à destination des dirigeant(e)s de club. Il traite l’ensemble des domaines essentiels d’une gestion moderne.

S’appuyant sur des voix influentes à l’échelle internationale pour favoriser l’analyse et le partage d’expériences, il se concentre sur les dernières tendances en matière d’opérations, de gestion des stades, de finances, de marketing, de communication, de stratégie sportive, de centres de formation, de gouvernance, de droit, de leadership et de négociation.