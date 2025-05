« Un pas essentiel vers le développement du football par la base » : la République kirghize accueille une FIFA Arena

L’installation des mini-terrains cible les zones urbaines et rurales défavorisées

Les mini-terrains ont été installés dans deux écoles de Bishkek, l’école secondaire numéro 60 et l’école secondaire numéro 91, identifiées par l’Union kirghize de football (KFU) comme des emplacements parfaitement adaptés au projet FIFA Arena.

Les écoles, qui regroupent près de 3 000 élèves à elles deux, ont été sélectionnées sur la base de leur capacité d’accueil, des infrastructures sportives existantes et de leur engagement en faveur du développement de la jeunesse par le sport. L’école secondaire numéro 60 abrite également une école hospitalière, qui offre une formation continue aux enfants recevant des traitements en oncologie, hématologie et phtisiologie pédiatriques.

« Nous sommes fiers d’inaugurer ce nouvel équipement issu du projet FIFA Arena, ici, au Kirghizistan », a déclaré Kamchybek Tashiev, président de la KFU. « Cette initiative est une étape essentielle pour développer le football par la base et donner à la jeune génération un accès direct à des infrastructures sportives de qualité. Nous remercions la FIFA pour son soutien et son accompagnement continus dans le développement du football dans notre pays ».

Le projet FIFA Arena est déployé dans le monde entier et la KFU fait partie des 11 premières associations membres, sur les 211 que compte la FIFA, à le mettre en œuvre.

« Félicitations à l’Union kirghize de football et au Président Tashiev. Vous faites partie des onze premiers pays à inaugurer officiellement un mini-terrain FIFA Arena et à lancer un projet qui changera la vie de millions d’enfants », a déclaré le Président de la FIFA dans un message vidéo diffusé lors de l’inauguration.

« Chaque jeune fille et chaque jeune garçon qui souhaite jouer au football doit avoir la possibilité de le faire. Ces enfants méritent un espace sûr dans lequel ils peuvent apprendre, jouer et grandir. C’est tout l’objectif du projet FIFA Arena et c’est ce que vous avez offert aux enfants de la République kirghize. Vous êtes l’une des premières fédérations, mais beaucoup d’autres suivront. »