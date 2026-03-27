Les derniers sésames pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ seront délivrés au Mexique le 31 mars

Les deux dernières places pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ seront en jeu à Guadalajara et Monterrey le 31 mars

Les billets pour les deux matchs du tournoi de barrages sont dès à présent disponibles sur FIFA.com/tickets

Les vainqueurs compléteront les groupes I et K

Les deux dernières places pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ seront en jeu au Mexique le mardi 31 mars 2026. La RD Congo a rendez-vous avec la Jamaïque au Stade de Guadalajara (15h00, heure locale) tandis que l’Irak affrontera la Bolivie au Stade de Monterrey (21h00, heure locale), afin de compléter le casting à 48 équipes de l'épreuve reine, dont le coup d’envoi aura lieu le jeudi 11 juin 2026.

Les billets pour les deux matchs du Tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 restent disponibles à la vente sur FIFA.com/tickets.

Représentante de la Concacaf, la Jamaïque a décroché sa place en finale, après sa victoire 1-0 aux dépens de la Nouvelle-Calédonie à Guadalajara. Elle affrontera la RD Congo, sélection africaine (CAF) qui s’est qualifiée automatiquement pour ce match grâce à une meilleure place au Classement Mondial Masculin FIFA/Coca-Cola. Les vainqueurs de ce duel rejoindront le Groupe K de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui comprend la Colombie, le Portugal et l’Ouzbékistan, qui fera ses grands débuts dans la compétition. Les six matches de groupe sont programmés à Atlanta, Guadalajara, Houston (deux), Miami et Mexico.

L’autre rencontre se disputera à Monterrey. Elle mettra aux prises la Bolivie (CONMEBOL), qui a battu le Suriname 2-1, et l’Irak (AFC) qui, comme la RD Congo, s’est également qualifié automatiquement pour ce match grâce à un meilleur rang au Classement FIFA. Le vainqueur de ce duel rejoindra le Groupe I de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, où l'attendent la France, la Norvège et le Sénégal. Les matches de ce groupe se dérouleront à Boston (deux), New York/New Jersey (deux), Philadelphie et Toronto, du mardi 16 juin 2026 au vendredi 26 juin 2026.