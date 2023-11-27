Les efforts d'un supporter pour sensibiliser à la démence le mènent au bord du terrain pour la demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026

Jordan Adams, un militant pour la sensibilisation à la démence originaire de Redditch, en Angleterre, a assisté à la demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ entre l'Angleterre et l'Argentine à Atlanta, en Géorgie, en tant qu'invité de la FIFA

Adams a voyagé depuis Heathrow sans billet pour le match. Mais à son atterrissage, il a découvert des messages du milieu de terrain anglais Kobbie Mainoo et de la FIFA

Adams et son frère, Cian, sont tous deux porteurs de la mutation génétique responsable du décès de leur mère des suites d'une démence fronto-temporale, et ont passé les dernières années à sensibiliser le public à cette maladie

Jordan Adams se tenait dans le tunnel des joueurs à Atlanta, en Géorgie, juste avant le coup d'envoi de la demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ entre l'Angleterre et l'Argentine, tentant de réaliser la chance qu'il avait.

Un jour plus tôt, il était assis dans un avion s'apprêtant à traverser l'Atlantique, sans billet pour la rencontre, et publiait une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il racontait son périple.

« Ces dernières 24 heures ont été complètement folles pour moi. Je suis parti de Heathrow hier, sans billet. Après le quart de finale, j'ai eu une discussion avec ma femme et je lui ai simplement dit : ’Je vais tenter ma chance. Je vais me payer un billet d'avion jusque là-bas et je publierai cette vidéo sur les réseaux sociaux depuis le tarmac de Heathrow’. Qui aurait pu imaginer les 24 heures que je m'apprêtais à vivre ? a-t-il confié depuis le tunnel des joueurs, juste avant le coup d'envoi.

Adams et son frère Cian, connus sur Internet sous le pseudo des FTD Brothers, ont consacré ces dernières années à sensibiliser le public à la démence fronto-temporale et à soutenir la recherche sur cette maladie, en mémoire de leur mère.

En parallèle de cet engagement sans faille pour collecter des fonds et sensibiliser le public, Jordan n'a jamais caché sa passion pour le football, que ce soit pour son club de cœur, le Birmingham City F.C., ou pour l'équipe nationale d'Angleterre. Il a donc été profondément ému lorsque la FIFA lui a offert l'opportunité d'être son invité d'honneur pour la rencontre.

« Je suis dans le tunnel par lequel les joueurs vont entrer sur la pelouse avant Angleterre - Argentine, sur la plus grande scène du monde, en demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA », s'est-il réjoui. « C'est un rêve absolu que je réalise, je me sens tellement privilégié de pouvoir vivre ce moment, surtout après tout ce que notre famille a traversé. Je suis conscient de la chance que j’ai et je suis extrêmement reconnaissant envers la FIFA, mais aussi envers Kobbie Mainoo, qui m'a contacté le premier pour m'offrir un billet. C'est juste... ça semble tellement surréaliste. Je suis tellement reconnaissant d'être ici.

Adams, originaire de Redditch dans le Worcestershire, en Angleterre, a commencé avec ses proches à s'occuper de sa mère, Geraldine, après qu'elle a été diagnostiquée d'une démence fronto-temporale (DFT) alors qu'il était encore à l'école. En 2018, il a appris qu'il était porteur de la même mutation génétique responsable de la maladie de sa mère.

« En 2018, on m'a diagnostiqué officiellement comme porteur d'une mutation qui cause une forme rare de démence fronto-temporale, celle-là même qui a emporté ma mère. Elle a été diagnostiquée à l'âge de 47 ans et s'est éteinte à 52 ans », a-t-il confié. « Mon frère, ma sœur, mon père et moi-même étions présents pour nous occuper d'elle dans la maison familiale. Le football a toujours été un formidable exutoire pour moi, qu'il s'agisse de suivre mon club de cœur, Birmingham City, ou l'Angleterre lors des compétitions. Ce sont des moments forts de l'année, en particulier lorsqu'il s'agit d'une Coupe du Monde de la FIFA, » a-t-il poursuivi.

Adams suit l'Angleterre lors des grandes compétitions d'aussi loin qu'il s'en souvienne, et l'un de ses souvenirs les plus marquants d'une Coupe du Monde de la FIFA est aussi l'un des plus douloureux.

« Je me revois lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2010. Ma mère a reçu son diagnostic officiel le jour du troisième match de groupe, au moment même où James Milner a adressé un centre parfait pour la reprise de Jermaine Defoe. On a gagné 1-0 [face à la Slovénie] et on s’est qualifiés pour les phases à élimination directe. Cette immense joie s'est transformée plus tard dans la journée en ce qui reste le pire jour de ma vie, lorsque le verdict est tombé pour ma mère... Depuis mon propre diagnostic, je me suis toujours dit que si j'avais un jour l'opportunité d'aller à une demi-finale de Coupe du Monde de la FIFA, je devais tenter le coup, ou au moins tout faire pour y être », a-t-il expliqué.

Cette opportunité s’est finalement présentée cette semaine. Évoquant sa décision de s’envoler pour les États-Unis sans billet, Adams a confié : « Aujourd’hui, j’ai 31 ans et je sais que d'ici 10 à 15 ans, la démence va me dépouiller de tout ce qui fait ce que je ma personnalité. Elle va effacer tous les souvenirs que je vais me forger. C’est pourquoi j’ai envie de croquer la vie à pleines dents et de vivre chaque instant comme si c’était le dernier. L'autre jour, en regardant le prix des billets d'avion, je me suis dit : ’Tu sais quoi ? Ça vaut le coup de dépenser cet argent et de tenter le pari.’ Je m'en serais horriblement voulu si quelqu'un m'avait proposé une place alors que j'étais encore au Royaume-Uni, bloqué sans pouvoir traverser l'Atlantique. Alors oui, je me sens extrêmement privilégié d’être ici aujourd’hui. »