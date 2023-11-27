Une génération plus tard, la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ offre des moments de retour aux sources aux bénévoles et supporters de Dallas

Trente-deux ans après avoir accueilli des matches de la Coupe du Monde de la FIFA 1994 aux États-Unis™ au Cotton Bowl, le nord du Texas accueille à nouveau le monde entier dans le spectaculaire Dallas Stadium

Le retour du tournoi a attiré des habitants ayant vécu l'édition de 1994, impatients de revivre — et de partager — la magie de la Coupe du Monde de la FIFA™

« Je pense que cela a tout simplement rassemblé tout le monde. C'est une question d'unité et de communauté », confie Chalese Connors, attachée de presse du site de Dallas en 1994

Cela fait plus de trois décennies que le coup franc parfait de Branco a décidé d'un quart de finale d'anthologie entre le Brésil et les Pays-Bas, concluant ainsi le passage mémorable du vénérable Cotton Bowl en tant que site de la Coupe du Monde de la FIFA 1994 aux États-Unis™.

Beaucoup de choses ont changé à Dallas — et pour le football aux États-Unis — depuis. La ville en plein essor qui ancre la métropole de Dallas-Fort Worth a vu sa population doubler depuis le début des années 1990, dépassant aujourd'hui les 8 millions d'habitants. Le jeu mondial a lui aussi prospéré dans le nord du Texas. Les clubs pour jeunes, amateurs et professionnels sont florissants, et plusieurs membres de l'équipe des États-Unis qui a impressionné lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ ont des liens avec le FC Dallas, club de Major League Soccer né dans le sillage du tournoi de 1994.

« Dallas n'a fait que s'étendre et grandir, les communautés internationales se sont développées ici, tout comme la communauté du football », explique Cecilia Nipp, enseignante qui était bénévole aux opérations médias lors de la Coupe du Monde de la FIFA 1994 et qui est revenue prêter main-forte au FIFA Fan Festival™ de Dallas, à Fair Park.

« Je n'aurais jamais imaginé avoir la chance de faire à nouveau du bénévolat », ajoute-t-elle. « Cela a été un événement si particulier dans ma vie que, lorsque j'ai appris que Dallas posait sa candidature pour devenir Ville Hôte, j'ai su que je voulais m'impliquer d'une manière ou d'une autre. C'est incroyable de pouvoir en quelque sorte boucler la boucle. »

Ce qui n'a pas changé en 32 ans, c'est la capacité unique de la Coupe du Monde de la FIFA à transformer ceux qui la vivent — ou, comme le dit Nipp, ceux qui prennent part à « quelque chose de bien plus grand que moi ». L'impact à long terme de ce légendaire tournoi de 1994 est visible non seulement dans l'essor du football à Dallas et aux États-Unis, mais aussi dans les mots et les émotions de personnes comme Nipp. Elle fait partie de plusieurs habitants du nord du Texas inspirés par 1994, qui ont ensuite saisi l'occasion de revivre la magie de la Coupe du Monde de la FIFA cet été.

Le Cotton Bowl, inauguré en 1930, a accueilli six matches de la Coupe du Monde de la FIFA en 1994. Le Dallas Stadium, vaste, spectaculaire et à la pointe de la technologie, situé à environ 30 kilomètres à l'ouest, a ouvert ses portes en 2009 et a déjà accueilli sept matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, avec deux rencontres encore à venir : l'alléchant huitième de finale Portugal-Espagne le 6 juillet, puis une demi-finale huit jours plus tard.

Chalese Connors a été impressionnée par la différence entre les deux enceintes lorsqu'elle a récemment visité le Dallas Stadium. Aujourd'hui directrice dans une université voisine, Connors a débuté sa carrière dans les médias et occupait, lors de la Coupe du Monde de la FIFA 1994, le poste d'attachée de presse du site du Cotton Bowl. Elle était fière d'être l'une des deux femmes attachées de presse lors de ce tournoi précurseur.

« J'ai été invitée par le responsable médias du site, Israel Morales, à venir faire un petit tour des coulisses de ce qui se passe ici, au Dallas Stadium, et à observer les différences entre 1994 et 2026 », raconte Connors. « Cela a été un privilège de pouvoir me promener et de voir tous les endroits auxquels les médias ont accès, et vraiment d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe dans ce magnifique site. »

Parmi les innovations qui ont impressionné Connors figurent l'accès élargi des médias après les matches, comme le poste d'interview « Super Flash », et l'application d'interprétation de la FIFA utilisée lors des conférences de presse.

Mais cela concernait surtout son ancien métier. Ce qui l'a réellement laissée sans voix, c'est la croissance du jeu et de la Coupe du Monde de la FIFA dans son ensemble, et la manière dont la région a été unie par l'enthousiasme sans précédent suscité par le plus grand et le plus diversifié des tournois de football de l'histoire.

« En 94, je crois que nous avons semé les graines, et le football a vraiment décollé — la MLS, etc. — et la croissance ici, dans le nord du Texas, a tout simplement été extraordinaire. Et voir aujourd'hui, 32 ans plus tard, tout cela porter ses fruits, et nous voir accueillir le monde entier... », confie Connors.

« Peu importe où je vais, que ce soit au magasin, dans le couloir de mon bureau ou ailleurs, dès qu'il y a un match, quelqu'un le regarde, et nous le suivons tous ensemble. C'est ça, le plus important je crois. Cela a tout simplement rassemblé tout le monde. C'est une question d'unité et de communauté, et on pouvait tous en parler le lendemain », ajoute-t-elle. « Nous parlons tous la même langue. »

Pour la bénévole Eunice Doehring, l'héritage durable et la force de la Coupe du Monde de la FIFA résident dans sa capacité à relier des personnes, qu'elles vivent dans le couloir d'à côté ou à l'autre bout de la planète. En 1994, elle travaillait à l'accréditation et au contrôle des accès au Cotton Bowl. C'est là, postée près de l'ascenseur VIP, qu'elle a rencontré Albert II, prince de Monaco, et elle est d'ailleurs toujours en contact étroit avec son ancien responsable. Trois décennies plus tard, Doehring accueille des visiteurs venus des quatre coins du monde en tant qu'ambassadrice de la Ville Hôte à l'aéroport international de Dallas Fort Worth.

« C'est un plaisir de rencontrer les supporters à leur arrivée : ils sont tellement enthousiastes en atterrissant, et je les aide ensuite à se rendre là où ils doivent aller. C'est gratifiant », confie-t-elle. « Je suis même allée au Fan Festival, où j'ai échangé avec des Japonais, des Croates, des Argentins. Même au supermarché, quand je vois des gens porter leur maillot, je vais vers eux pour les accueillir et leur demander s'ils ont des questions. C'est tout simplement un plaisir de rencontrer des gens venus d'autres pays. »

Les ponts construits par la Coupe du Monde de la FIFA peuvent unir des villes et enjamber des océans. Mais ils renforcent aussi des liens plus intimes, plus personnels. L'héritage du tournoi de 1994 se transmet désormais de génération en génération, et la Coupe du Monde de la FIFA 2026 donne à des parents l'occasion de partager des moments marquants de retour aux sources avec des enfants qui vivent peut-être l'événement pour la première fois.

Le supporter local John Julian Martinez garde un souvenir vivace du match Allemagne - République de Corée disputé au Cotton Bowl en 1994. Il se rappelle le départ tonitruant des tenants du titre (avec notamment le doublé de Jürgen Klinsmann en première mi-temps), puis le retour impressionnant des Coréens en seconde période, qui avait fini par faire basculer les sympathies du public du Cotton Bowl du côté des outsiders.

« C'était nouveau ici », se souvient Martinez, « mais 1994 a certainement permis de faire connaître davantage ce sport. »

Aujourd'hui, Martinez peut profiter de la Coupe du Monde de la FIFA aux côtés de son fils, Dominic, venu le rejoindre au Fan Festival de Fair Park. John Julian précise qu'il a lui-même été gardien de but. L'engouement autour du tournoi en cours et l'intérêt de son fils pour suivre les matches ensemble leur offrent ainsi l'occasion, précieuse, d'échanger sur les subtilités du jeu.

La passion s'est transmise.