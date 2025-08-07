La nouvelle génération cubaine regarde vers l’avenir avec optimisme

Au Chili, Cuba a participé à sa deuxième Coupe du Monde U-20 de la FIFA™

Malgré une élimination dès la phase de groupes, le pays a fait bonne figure et obtenu le premier point de son histoire dans la compétition

"Nous devons réfléchir à la façon d’exploiter notre potentiel pour grandir au niveau international", affirme le sélectionneur Pedro Pereira

Douze ans après sa toute première participation à une Coupe du Monde U-20 de la FIFA™, Cuba a fait un retour convaincant dans la compétition. Si les jeunes Leones del Caribe ont à nouveau été éliminés prématurément, le niveau de jeu affiché et le nul arraché face à l’Italie après avoir été menés 0-2 sont de réels motifs de satisfaction.

Pedro Pereira, le sélectionneur, rappelle que ce premier point historique est le fruit d’un important travail mené en amont et qu’il faut en tirer profit pour poursuivre le développement du football dans le pays. "Globalement, le bilan est plutôt positif. Il vient récompenser le travail des joueurs, de l’encadrement technique, et de toutes les personnes qui contribuent à la croissance du football cubain", souligne le technicien.

"Ce match nul et le jeu qu’on a proposé sont la preuve qu’il y a du talent à Cuba. Ce sera une source d’inspiration pour beaucoup d’enfants et de jeunes passionnés par notre sport", ajoute-t-il.

Pour le reste, les Cubains ont chuté face à l’Argentine puis face à l’Australie sur le même score de 3-1. Ils ont toutefois montré de la combativité en inscrivant un but à chaque rencontre et prouvé leur valeur au reste du monde. "Avec l’effectif et les moyens dont on disposait, je savais qu’on pouvait être compétitifs, et on l’a prouvé. À présent, on doit réfléchir à la façon d’exploiter notre potentiel pour grandir au niveau international."

En tant que joueur, Pedro Pereira a défendu les couleurs de la sélection cubaine lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2006™. Puis, en 2021, il a rejoint les rangs de la Fédération Cubaine de Football (AFC) en devenant entraîneur adjoint de la sélection senior et des U-20. Un mois avant le début de la compétition au Chili, il a pris la tête de l’équipe nationale U-20 pour pallier le départ de Yunielys Castillo.

Le jeune sélectionneur a ainsi été témoin du soutien de la FIFA en faveur du développement du football à Cuba. "La construction de terrains a été d’une aide précieuse, ainsi que la fourniture d’équipements permettant d’améliorer la qualité des entraînements. Cet apport a été d’autant plus profitable au niveau des municipalités, car c’est là que l’on détecte les talents."

En ce qui concerne les infrastructures, l’AFC s’est appuyée sur le programme FIFA Forward pour rénover deux enceintes d’intérêt stratégique : l’Estadio Antonio Maceo (Santiago de Cuba) et l’Estadio La Polar (La Havane).

La rénovation de l’Estadio Santiago Maceo s’est achevée en 2022, dotant le site d’un terrain en gazon artificiel et de nouveaux équipements tels que des buts et des bancs de touche. Le stade a ainsi pu accueillir des rencontres de niveau national et international, et est désormais utilisé par les équipes nationales de jeunes masculines et féminines.

La FIFA et la Fédération Cubaine de Football célèbrent la réouverture du stade La Polar 01:32

Quant à la rénovation de l’Estadio La Polar, celle-ci s’est faite en deux temps. Le premier terrain en gazon artificiel du pays y a d’abord été installé en 2017. Puis, à la fin du mois de juillet dernier, le site a reçu de nouveaux vestiaires, des tribunes couvertes, des bureaux, un système d’éclairage et des panneaux solaires. Il constitue désormais un pôle majeur pour le football cubain.

La FIFA a apporté son aide sur d'autres projets d'infrastructure à La Havane, notamment l'installation d'un nouveau gazon synthétique sur le terrain principal du stade national Pedro Marrero.

Cette année, l’AFC a également commencé à mettre en œuvre le programme Football for Schools de la FIFA. Celui-ci vise à utiliser le football pour promouvoir l’éducation, l’activité physique et une bonne hygiène de vie, ainsi qu’à augmenter la participation des enfants et des jeunes au sport le plus populaire du monde.

"Il y a une bonne base de pratiquants et de pratiquantes à Cuba, mais il est toujours important de favoriser la participation. Je suis sûr que notre performance au Chili y contribuera aussi", confie Pereira.

Pour le sélectionneur, qui avait participé à un séminaire pour formateurs d’entraîneurs organisé en collaboration avec la FIFA en octobre 2022, d’autres mesures permettront d’accompagner le développement du football cubain. Parmi celles-ci figure la décision d’organiser la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ chaque année, compétition que Cuba n’a plus disputée depuis 1991.

"C’est une très bonne chose, car cela oblige à mener un travail continu avec le groupe tout au long de l’année. Il y aura certes moins de temps de préparation après les éliminatoires, mais les joueurs seront davantage exposés au plus haut niveau. Cela permettra de renforcer l’équipe U-20 et d’étoffer le réservoir de la sélection senior."

De même, Pereira se réjouit du nouveau format de la Coupe du Monde de la FIFA™ à 48 équipes. "Cela offre à des pays comme le nôtre de meilleures chances de se qualifier", explique-t-il. Et bien que la sélection cubaine ne soit déjà plus en lice pour une place à la prochaine édition de l’épreuve reine, le message à la jeune génération est clair : "Cette équipe qui était au Chili peut – et doit – rêver de la Coupe du Monde 2030."