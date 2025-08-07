La FIFA et la Fédération Cubaine de Football célèbrent la réouverture du stade La Polar

Inauguré il y a 96 ans, ce stade a bénéficié d’un financement de plus de USD 2 millions issu du programme FIFA Forward et constitue aujourd’hui un véritable « symbole de fierté »

Parmi les améliorations apportées figurent de nouveaux vestiaires, des tribunes couvertes, des bureaux, un éclairage moderne, des installations hydrauliques, ainsi qu’un système d’énergie solaire conforme aux normes actuelles de développement durable

La Fédération Cubaine de Football (AFC) a par ailleurs annoncé son adhésion au programme Football for Schools, dans le cadre d’un partenariat élargi avec la FIFA visant à promouvoir le développement du football dans toute l’île

Rénové grâce à des financements issus du programme FIFA Forward et doté notamment de nouveaux sièges, vestiaires, systèmes hydrauliques et électriques ainsi que d’un système d’énergie solaire, l’emblématique stade La Polar de La Havane constitue désormais un « symbole de fierté » qui « inspire l’espoir, ouvre des horizons nouveaux et fait naître le rêve de devenir un grand athlète », selon Oliet Rodríguez, président de la Fédération Cubaine de Football (AFC).

M. Rodríguez figurait parmi les nombreuses personnalités présentes pour célébrer la réouverture du stade le 29 juillet 2025, marquant l’aboutissement d’une longue rénovation, destinée à transformer en profondeur le paysage du football cubain. Inauguré dans les années 1920 et nommé d’après une brasserie voisine, le stade a bénéficié, au cours de la dernière décennie, d’un financement sans précédent de la part de la FIFA. Une première phase, achevée en 2017, a notamment permis l’installation du premier terrain en gazon artificiel de Cuba. La deuxième phase a permis de réaliser les améliorations dévoilées le mois dernier.

« L’un des objectifs prioritaires était de faire du stade un véritable moteur pour le développement du football cubain », a précisé M. Rodríguez. « Le programme FIFA Forward a marqué un tournant décisif pour notre organisation. »

La FIFA et la Fédération Cubaine de Football célèbrent la réouverture du stade La Polar 01:32

Lancé en janvier 2023, FIFA Forward 3.0 offre un soutien sur mesure et sans précédent aux associations membres comme aux confédérations, tout en soutenant la vision du président de la FIFA, Gianni Infantino, visant à accroître les opportunités, l’égalité et la compétitivité du football à l’échelle mondiale. Au cours de ce cycle quadriennal, chaque association membre pourra recevoir jusqu’à USD 8 millions, à condition de respecter des critères de conformité et de contrôle. Plus de USD 2 millions de fonds FIFA Forward ont été alloués aux récentes rénovations du stade La Polar, situé à quelques kilomètres au sud-ouest du centre-ville de La Havane.

Le complexe rénové comprend désormais des vestiaires avec douches climatisés, des bureaux, des tribunes et bancs de touche couverts, un système d’éclairage et hydraulique modernes, des clôtures, ainsi que des améliorations au niveau du stationnement et des accès. Par ailleurs, des panneaux solaires ont été installés, apportant des avantages majeurs tant en matière de développement durable que d’efficacité énergétique. Cela permet en effet de réduire les coûts énergétiques tout en renforçant la conscience écologique de la population locale.

« C’est une journée historique pour le football cubain. Nous sommes réunis non seulement dans un stade, mais surtout dans un lieu qui symbolise l’histoire, la passion et la persévérance », a déclaré José Alfonso Rodríguez, responsable du bureau régional de la FIFA à Cuba.

Et d’ajouter : « Plusieurs générations de joueurs et de joueuses se sont entraînées sur ce terrain avant de porter fièrement les couleurs de la sélection cubaine. Aujourd’hui, à travers cette réouverture, nous célébrons cet héritage et ouvrons la voie à de nouveaux lendemains pour les jeunes présents parmi nous. La Polar, ce n’est pas seulement du ciment et du gazon. C’est la mémoire vivante du football cubain, et nous espérons qu’elle continuera d’être préservée avec le même soin et la même dévotion. »

La FIFA et la Fédération Cubaine de Football célèbrent la réouverture du stade La Polar Previous 01 / 12 The La Polar stadium is now a “symbol of pride” thanks to more than USD 2.0m in funding from the FIFA Forward Programme 02 / 12 La Polar’s revitalisation represents the tangible and transformative change which has been fuelled by FIFA Forward 03 / 12 The Football Association of Cuba (AFC) also launched its membership in the Football for Schools Programme as part of a wide-ranging partnership with FIFA to boost football across the country 04 / 12 Football for Schools uses football to promote education, fitness and the development of life skills to students around the world 05 / 12 Several dignitaries celebrated La Polar’s grand reopening 06 / 12 La Polar’s revitalisation has been fuelled by FIFA Forward 07 / 12 “This is a day of celebration,” said José Alfonso Rodríguez, the FIFA Lead of the Regional Office based in Panama 08 / 12 The Football Association of Cuba (AFC) also launched its membership in the Football for Schools Programme 09 / 12 Young athletes were present to assist with the local launch of FIFA’s Football for Schools (F4S) initiative 10 / 12 The inauguration day marked the end of a welcome, long-term renovation which will transform Cuba’s football landscape 11 / 12 The local launch of FIFA’s Football for Schools (F4S) initiative was commemorated alongside La Polar’s reopening 12 / 12 The refurbished complex now features air conditioned changing rooms and shower facilities, offices, covered seating and player benches, lighting and hydraulic systems, fencing, and parking and access upgrades Next

Sergio Palacios, responsable de développement des associations membres à la FIFA, a ajouté : « La Fédération Cubaine de Football bénéficiera désormais d’installations rénovées pour la pratique du football, aussi bien pour les équipes nationales – en particulier les sélections de jeunes – que dans le cadre des compétitions locales et provinciales. Le stade offrira la possibilité d’organiser des compétitions à La Havane, mais aussi dans le reste de l’île. C’est le plus important. Pour nous, le stade La Polar est un atout majeur pour le football cubain. »

Les jeunes athlètes mentionnés par Sergio Palacios étaient présents pour assister au lancement local de l’initiative Football for Schools de la FIFA, célébré en même temps que la réouverture du stade La Polar. En partenariat avec l’UNESCO, Football for Schools s’appuie sur le football pour promouvoir l’éducation, la santé physique et le développement des compétences psychosociales chez les élèves à travers le monde. Sergio Palacios a précisé que plus de 60 élèves assistaient à l’événement à La Polar et que l’AFC souhaitait travailler de concert avec le gouvernement cubain afin de déployer ce programme dans l’ensemble du pays.

« Le football joue un rôle clé dans l’éducation de nos enfants. C’est un moteur formidable pour le développement social à travers le monde, et Cuba ne déroge pas à la règle », a-t-il déclaré.

La modernisation du stade La Polar, ainsi que la mise en œuvre du programme Football for Schools et la rénovation du stade Antonio Maceo à Santiago de Cuba, sur la côte sud du pays, entre 2018 et 2021, représentent des avancées concrètes et importantes, portées par le programme FIFA Forward et soutenues par l’AFC ainsi que les autorités locales. Et ce n’est pas fini : le stade Pedro Marrero de La Havane, d’une capacité de 30 000 places, fait lui aussi l’objet d’un projet de rénovation et d’extension, a précisé Sergio Palacios.

Il s’agit de favoriser un accès plus large au football dans tout le pays et, à plus long terme, de relancer les ambitions sportives de Cuba. Quart de finaliste de la Gold Cup de la Concacaf en 2013 et 2015, la sélection nationale masculine occupe actuellement la 166e place au Classement mondial FIFA/Coca-Cola L’équipe féminine, qui s’est qualifiée pour le Championnat féminin de la Concacaf pour la première fois en 2018, occupe le 91e rang.

« La fin des travaux signifie bien plus que la simple installation de nouveaux gradins, d’une pelouse synthétique ou d’infrastructures. Le travail que nous avons accompli représente un véritable investissement pour l’avenir, pour les jeunes générations qui rêvent de devenir footballeurs ou footballeuses, ou simplement de pratiquer ce sport », a souligné Oliet Rodríguez au stade La Polar.

« Les projets FIFA Forward représentent une avancée majeure, car ils permettent à chaque pays de renforcer ses actions grâce à des infrastructures dédiées aux associations sportives », a souligné le président de l’AFC. « Cette opportunité revêt une signification particulièrement importante pour Cuba. Tout d’abord, parce que nous nous trouvons au stade La Polar, qui fut le premier projet de ce type dans le pays. Le terminer aujourd’hui nous offrira une infrastructure de haut niveau en mesure de donner un souffle nouveau au football cubain. »