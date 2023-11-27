De la sono au terrain : les playlists jouées dans les stades de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ révolutionnent la façon de vivre les matches

Des playlists soigneusement sélectionnées pour les stades, comprenant plus de 750 titres, rassemblent les supporters autour de la musique, les incitent à chanter en chœur et enrichissent l’expérience des jours de match

Conçues par l’équipe de la FIFA en charge de l’animation dans les stades, en collaboration avec les nations participantes, ces playlists enrichissent l’expérience stade des supporters et des joueurs, en créant une ambiance particulière de l’échauffement au coup de sifflet final

Wonderwall pour l'Angleterre et Take Me Home, Country Roads pour les États-Unis ont déjà marqué certains des meilleurs moments de la Coupe du Monde de la FIFA™

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ peut déjà compter sur son lot de moments inoubliables, tant sur le terrain qu’en dehors. En effet, la musique a pris une place centrale pour rassembler les supporters et créer une ambiance festive les jours de match dans les 16 stades, bien avant le coup d’envoi et bien après le coup de sifflet final.

Des titres tels que Wonderwall d’Oasis pour l’Angleterre et Take Me Home, Country Roads de John Denver pour les États-Unis sont déjà entrés dans l’histoire de la compétition, avec des milliers de supporters chantant à l’unisson et créant ainsi des souvenirs inoubliables, tant dans les stades qu’à travers le monde.

Des classiques intemporels tels que Sweet Caroline de Neil Diamond, Livin’ on a Prayer de Bon Jovi, Hey Jude des Beatles, Land Down Under de Men At Work et Cielito Lindo de Mariachi Vargas sont parmi les morceaux plébiscités par les supporters dans les différents stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026™. Ces titres ont été associés à un total de 350 chansons tout aussi entraînantes proposées par les 48 associations membres participantes, telles que Alors on danse de Stromae pour la Belgique, Mi Gente de J Balvin pour la Colombie, Burning Up (FIRE) de BTS pour la République de Corée, ainsi que des morceaux composés exclusivement pour la compétition, notamment Nos óra dja txiga pour le Cap-Vert.

"Notre équipe a analysé les titres diffusés lors des journées de championnat par les clubs nationaux, a identifié les chansons ayant un lien avéré avec les supporters et a constitué des playlists qui reflètent fidèlement l’identité de chaque équipe", a expliqué Lance Brass, responsable de la production événementielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

"La FIFA a également travaillé en étroite collaboration avec les fédérations participantes afin d’intégrer des chansons choisies par les équipes elles-mêmes pour certains moments clés des matches, notamment l’échauffement des joueurs, les célébrations de buts et les festivités d’après-match. Cette collaboration permet aux joueurs de se sentir en phase avec l’ambiance musicale de chaque stade, tout en renforçant le lien entre les équipes et leurs supporters."