Le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™, symbole de joie

Le trophée original est conservé par la FIFA et présenté lors d’occasions spéciales

Le trophée des vainqueurs est remis aux champions du monde

Les amateurs de football ont pu admirer de près l’objet tant convoité lors de la Tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA par Coca-Cola

L’image de Rodri, le capitaine espagnol, brandissant le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ après la victoire 1-0 des siens face à l’Argentine s’est instantanément fait une place à part dans l’histoire du sport.

Haut de 36,8 cm pour un poids de 6,1 kg, ce trophée façonné d’or 18 carats est un symbole de gloire, d’immortalité et de fierté pour des millions de personnes à travers le monde.

Mais en plus de matérialiser la victoire et le travail de toute une vie, l’œuvre régie par des règles strictes charrie derrière elle plusieurs décennies d’histoire et se décline en deux versions : le trophée de la Coupe du Monde et le trophée des vainqueurs de la Coupe du Monde.

Conservée au FIFA Museum de Zurich (Suisse), la version originale est réservée aux grandes occasions, tels que le tirage au sort final de la Coupe du Monde, la Tournée du trophée de la Coupe du Monde par Coca-Cola, la remise du trophée au vainqueur de l’épreuve reine, ainsi que quelques autres événements de premier plan.

FIFA World Cup™ Trophy a symbol of joy for people worldwide 04:00

« Il s’agit du deuxième trophée de la FIFA à symboliser le sacre en Coupe du Monde. Il a été remis pour la première fois en 1974 et représente depuis l’excellence dans le football, l’accomplissement majeur réussi par chaque champion du monde », a déclaré James Salmon, chef de groupe Marketing expérientiel à la FIFA.

En 1970, le Brésil avait en effet décroché son troisième titre mondial et donc obtenu le droit de conserver la Coupe Jules Rimet. Depuis 1974, l’équipe victorieuse a le privilège de soulever le trophée original lors de la cérémonie organisée sur le terrain, avant de le restituer et de se voir remettre en échange le trophée des vainqueurs, une version en plaqué or qu’elle conserve à jamais.

Une nouvelle version du trophée des vainqueurs destinée au futur champion est fabriquée tous les quatre ans. Ainsi, celui remis à l’Espagne à l’issue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ a été moulé en 2022. Au cours des quatre années qui précédent le coup d’envoi de la nouvelle édition, le trophée des vainqueurs est utilisé dans le cadre d’événements promotionnels, notamment des visites à divers organes de presse.

Une fois terminées les célébrations sur le terrain, la FIFA procède à un échange de trophées : l’équipe victorieuse se voit remettre le trophée des vainqueurs, tandis que le trophée original retourne au FIFA Museum.

Les champions conservent alors le trophée des vainqueurs afin de pouvoir l’exhiber lors de défilés et autres cérémonies, avant de le restituer temporairement à la FIFA à la date de leur choix. L’instance se charge ensuite de faire graver le trophée puis de le rendre à l’association membre concernée, qui peut le garder éternellement en témoignage de son exploit.

Par ailleurs, des règles ont été mises en place en vue de préserver le caractère prestigieux du trophée. La plus connue est relative aux personnes autorisées à le toucher, à savoir les anciens vainqueurs, le Président de la FIFA et les chefs d’État.

« Il y a aussi tout un protocole et des règles à suivre concernant le transport du trophée. Nous nous assurons que personne ne puisse le voir quand il est déplacé d’un endroit à un autre », a précisé Salmon.

« Quand on est en public, par exemple lorsque l’on se prépare pour des interviews ou que l’on se trouve dans des studios de télévision, nous demandons que toutes les caméras soient éteintes. Nous invitons les personnes présentes à prendre conscience du caractère exceptionnel de ce moment et de la chance qu’elles ont d’être dans la pièce. Si nécessaire, nous installons des rideaux noirs ou un autre élément qui permette de limiter la visibilité.

« Être champion du monde de football est un événement vraiment à part ; c’est quelque chose d’historique. Ce caractère exceptionnel se reflète dans le respect de chaque instant accordé à tout ce qui touche au trophée, sur le plan opérationnel, logistique ou protocolaire. Ça vaut également pour ce qui se passe en coulisses : on préserve le caractère mystérieux, l’aura sacrée autour de cet objet. »

Dans le cadre de ses fonctions, Salmon accompagne les trophées lors de divers rendez-vous et cérémonies, notamment la Tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA par Coca-Cola, où il constate de ses propres yeux la joie et l’enthousiasme que cette récompense suscite chez les supporters de toutes les nations.

« La tournée du trophée nous a permis de faire escale dans de nombreux pays sur différents continents et de rencontrer des tas de personnes. Ce furent six mois de bonheur, placés sous le signe du football à une échelle véritablement mondiale. Des moments partagés avec des inconditionnels de ballon rond, mais aussi des présidents, des premiers ministres, des membres de familles royales et des invités d’exception.

« Pour en revenir aux supporters, je n’ai pas de mots pour décrire la capacité du football à rassembler les gens. On ressent une telle énergie à chaque fois... On se rend vraiment compte de ce que le trophée représente.