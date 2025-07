Une compétition suivie aux quatre coins du monde : Les quarts de finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ réuniront des icônes mondiales représentant des milliards de supporters

Trois pays qui n’ont encore jamais participé à une Coupe du Monde de la FIFA™ seront représentés à ce stade de la compétition, qui se révèle être la plus inclusive de l’histoire

Des joueurs de 33 pays différents, évoluant dans des équipes de six nations et trois confédérations, sont qualifiés pour les quarts de finale

Des supporters de 72 pays ont déjà vu au moins un compatriote évoluer lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025, tandis que des joueurs de 39 nationalités différentes ont marqué au moins un but. Au stade des quarts de finale d’une Coupe du Monde de la FIFA™, seuls huit pays peuvent encore rêver de soulever le trophée. .

Pourtant, alors que des clubs issus de trois confédérations s’affrontent pour être les premiers à remporter la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ nouvelle formule, des millions de fans à travers le monde nourrissent encore l’espoir de voir l’un des leurs entrer dans l’histoire du football lors de la finale au MetLife Stadium, à New York-New Jersey, le 13 juillet prochain

Le Brésil, avec deux clubs encore en lice dans la compétition interclubs la plus inclusive jamais organisée, est le pays le mieux représenté avec 56 joueurs, suivi par l’Allemagne (31 joueurs), qui compte également deux clubs en quarts de finale. L’un d’eux, le Borussia Dortmund, doit son succès en huitièmes de finale aux buts de Serhou Guirassy, lors du match contre le CF Monterrey. Cette rencontre a porté l’affluence totale du tournoi à 2 009 825 spectateurs, avec une moyenne de 35 890 fans par match sur les 56 rencontres disputées.

L’attaquant guinéen de Dortmund représente l’un des trois pays, avec la Géorgie (Khvicha Kvaratskhelia du Paris Saint-Germain) et le Venezuela (Yeferson Soteldo de Fluminense), qui n’ont jamais participé à une Coupe du Monde de la FIFA mais qui pourraient bientôt voir l’un des leurs être sacré champion du monde des clubs.

Sept joueurs originaires de trois pays — Argentine, France et Allemagne — ainsi que l’ancien international espagnol Xabi Alonso, désormais à la tête du Real Madrid C.F., peuvent ajouter à leur palmarès un titre de vainqueur de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, en plus de leur sacre mondial avec leur sélection.

Ils s’apprêtent à disputer les quarts de finale qui auront lieu Atlanta, New York-New Jersey, Philadelphie et Orlando. Le stade d’Orlando a été le théâtre de l’extraordinaire victoire d’Al Hilal 4-3 après prolongation face à Manchester City, qui qualifie le club saoudien, représentant de l’Asie, pour les quarts de finale. Al Hilal fait également partie des cinq équipes encore invaincues, aux côtés de Fluminense, Palmeiras, Dortmund et Madrid.