Une photo de famille exceptionnelle pour le deux millionième supporter de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Venu assister au huitième de finale au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, Francisco Mendoza a eu la surprise d’être désigné deux millionième supporter de la compétition

Ce premier match en famille depuis leur arrivée en Géorgie laissera un souvenir impérissable aux Mendoza, invités à rejoindre l’ancien international mexicain Luis Hernández sur le terrain

Entre casting de rêve et suspense haletant, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ s’est déjà taillé une place à sa mesure dans le cœur des fans

Avec le début de la phase à élimination directe, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ est passée à la vitesse supérieure, tant en tribunes que sur le terrain. Le mardi 1er juillet, cette première édition à 32 équipes a franchi un autre cap important, en accueillant son deux millionième supporter. Riches en surprises et en rebondissements, les huitièmes de finale se sont conclus au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, à l’occasion d’un duel très attendu entre le CF Monterrey et le Borussia Dortmund. Cette rencontre restera certainement longtemps gravée dans la mémoire de Francisco Mendoza, grand fan des Rayados. En effet, cette soirée en famille avec sa femme Paola et ses deux filles, Megan et Erika, a pris une tournure inattendue lorsque Francisco s’est vu désigner comme le supporter numéro deux millions de cette compétition placée sous le signe de l’inclusion. Les Mendoza, qui vivent aujourd’hui à Atlanta, ont été accueillis par l’ancien international mexicain Luis Hernández. Passé par Monterrey en début de carrière, le meilleur buteur de son pays en Coupe du Monde de la FIFA™ (à égalité avec Javier Hernández) a posé aux côtés de toute la famille pendant que les joueurs des deux équipes s’échauffaient, à quelques mètres de là.

« J’en tremble encore. Je n’oublierai jamais ce que je viens de vivre », a confié Francisco. « Ma famille vient de me rejoindre à Atlanta. C’est notre premier match tous ensemble et maintenant, c’est aussi un souvenir que nous allons chérir toute notre vie. Je vais faire encadrer cette photo dès que possible. Je remercie la FIFA de m’avoir offert ces moments inoubliables. »

Depuis le coup d'envoi de la compétition, qui réunit 32 équipes de haut niveau dans 11 villes hôtes américaines, les supporters n’ont eu de cesse de faire le spectacle en tribunes. Deux millions d’entre eux ont déjà franchi les portes des 12 stades de cette Coupe du Monde des Clubs 2025. Avec 35 000 spectateurs par match en moyenne, cette nouvelle épreuve semble avoir rapidement trouvé son public.

« C’est génial de participer à cet événement. Quelle chance ! On sent une énergie très forte. Les supporters sont heureux d’encourager leurs joueurs », a ajouté Paola.

« Leur équipe », a précisé Megan.

« Tout à fait », a acquiescé Paola. « Certaines personnes sont là simplement pour soutenir un club de leur pays. Dans tous les cas, c’est une expérience incroyable. »

Erika, quant à elle, ne fait pas mystère de sa joie d’avoir pu admirer Sergio Ramos, le défenseur de Monterrey.

« C’était incroyable ! Je n’en reviens toujours pas. »

Le duel entre Monterrey et Dortmund marquait la seconde confrontation entre des représentants du Mexique et de l’Allemagne, deux grands pays de football. Cette originalité fait incontestablement partie des attraits de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, qui propose un mélange inédit d’équipes, de joueurs, de styles et d’expériences.

Le Rose Bowl Stadium de Los Angeles détient pour le moment le record d’affluence de cette édition 2025, grâce aux 80 619 personnes venues assister au choc entre le Paris Saint-Germain et l’Atlético de Madrid. Quatre des six autres affiches les plus suivies ont mis en scène des acteurs issus de continents différents :

70 248 spectateurs pour Real Madrid C.F. – CF Pachuca, Bank of America Stadium, Charlotte

65 574 spectateurs pour Paris Saint-Germain – Inter Miami CF, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

64 811 spectateurs pour FC Salzburg – Real Madrid C.F., Lincoln Financial Field, Philadelphie

63 587 spectateurs pour FC Bayern München – CA Boca Juniors, Hard Rock Stadium, Miami

62 415 spectateurs pour Real Madrid C.F. – Al Hilal, Hard Rock Stadium, Miami

62 149 spectateurs pour Real Madrid C.F. – Juventus FC, Hard Rock Stadium, Miami

Au lendemain du 1er juillet, il restera sept matches à jouer et donc autant d’occasions d’assister en personne à l’événement en achetant son billet surFIFA.com/tickets. Pour celles et ceux qui n’ont pas la possibilité de se rendre au stade, chaque rencontre peut être suivie gratuitement partout dans le monde grâce à DAZN, leader mondial du divertissement sportif.