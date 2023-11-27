La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ établit un nouveau record d’affluence quotidienne

Au total, 281 223 supporters ont franchi les tourniquets le 16 juin, dépassant ainsi le précédent record de 277 070 spectateurs, établi le 28 juin 1994

En six jours de compétition, 1 309 652 spectateurs ont assisté aux matches, soit une moyenne de 65 483 par rencontre.

L'édition 2026 est bien partie pour battre tous les records d’affluence cumulée dès l’issue de la phase de groupes

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ est partie sur des bases très élevées ! Six jours à peine après le fabuleux match d’ouverture disputé au Stade de Mexico, le record d’affluence quotidienne de toute l’histoire de la compétition a été battu. Au total, 281 223 personnes ont pris place dans les tribunes pour assister aux quatre rencontres du jour (France – Sénégal, Irak – Norvège, Argentine – Algérie et Autriche – Jordanie), dont la fréquentation cumulée dépasse l’ancien record de 277 070 qui remontait au 28 juin 1994, où quatre matches avaient également eu lieu.

L’affluence totale de l’édition 2026 de la compétition masculine phare de la FIFA s’élève à 1 309 652 spectateurs, soit une moyenne de 65 483 par match. Le grand rendez-vous nord-américain est même en passe de dépasser, dès la fin de la phase de groupes, le record historique de fréquentation cumulée établi lors de la Coupe du Monde de la FIFA 1994™ avec 3,5 millions de spectateurs.

« Waouh ! 281 223 supporters étaient présents aujourd’hui dans les stades de la Coupe du Monde de la FIFA : c’est la plus forte affluence jamais enregistrée dans l’histoire de la compétition ! », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino.

« Le 16 juin 2026 restera gravé dans l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA ! Je ne saurais trop remercier nos supporters d’avoir apporté de la couleur, de l’ambiance et des émotions à ce tournoi. La Coupe du Monde de la FIFA 2026, la plus inclusive à ce jour, continue de montrer à quel point notre sport est aimé et comment le football unit le monde ! »

La demande de billets demeurant très forte, la FIFA encourage les supporters à en vérifier régulièrement la disponibilité sur FIFA.com/tickets.