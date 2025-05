Confirmation de la procédure de tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Maroc 2025™

La procédure de tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Maroc 2025™ – qui aura lieu du 17 octobre au 8 novembre – a été confirmée. Le tirage au sort aura lieu à Rabat le mercredi 4 juin 2025 à 19h00 heure locale (20h00 CET) et sera retransmis en direct et gratuitement sur FIFA+.

Ce classement repose sur le nombre total de points obtenus au cours des cinq dernières éditions de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™, c’est-à-dire les éditions 2014, 2016, 2018, 2022 et 2024. Le barème est le suivant : 3 points pour une victoire, 1 point pour un match nul, 0 point pour une défaite. Les résultats obtenus lors de la dernière édition en date bénéficient d’un coefficient plus élevé, tandis que les points engrangés lors des éditions précédentes sont progressivement pondérés à la baisse.

Les cinq meilleures équipes au classement mondial ont été placées aux côtés du Maroc dans le chapeau 1, les six suivantes dans le chapeau 2, et ainsi de suite. Les six groupes seront formés de quatre équipes issues de chaque chapeau. Dans la mesure du possible, la FIFA fait en sorte qu’une seule équipe de chaque confédération puisse être versée dans chaque groupe. Composition des chapeaux pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2025 Chapeau 1 : États-Unis, Espagne, Maroc, Japon, Nigeria, RDP Corée Chapeau 2 : Brésil, Canada, Colombie, Équateur, Mexique, Nouvelle-Zélande Chapeau 3 : Cameroun, France, Italie, République de Corée, RP Chine, Zambie Chapeau 4 : Costa Rica, Côte d’Ivoire, Norvège, Paraguay, Pays-Bas, Samoa Calendrier des matches de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2025 Le calendrier définitif des matches, indiquant le stade et l’heure du coup d’envoi de chaque rencontre, sera publié à l’issue du tirage au sort.