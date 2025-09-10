Confirmation des dates et sites des deux premiers matches de la Coupe Intercontinentale de la FIFA 2025™

Le nouveau format adopté en 2024 est reconduit en 2025 : les équipes engagées en phase préliminaire ont la possibilité de disputer la Coupe Afrique-Asie-Pacifique de la FIFA à domicile, selon un système de rotation annuelle entre l’AFC et la CAF. Les clubs concernés peuvent ainsi accueillir des matches internationaux de haut niveau, tandis que leurs supporters se voient offrir la chance d’assister à une compétition de la FIFA dans leur propre stade. Ce dimanche 14 septembre à 21h00 (heure locale), le Stade du 30 juin, au Caire, sera ainsi le théâtre du barrage pour la Coupe Afrique-Asie-Pacifique de la FIFA (match 1) entre les Égyptiens du Pyramids FC, vainqueurs de la Ligue des Champions de la CAF 2024/25, et les Néo-Zélandais du Auckland City FC, lauréats de la Ligue des Champions de l’OFC 2025. Le vainqueur de ce duel se rendra à Djeddah (Arabie saoudite), au Stade de la Cité sportive du Roi Abdallah, pour y défier le mardi 23 septembre 2025 à 21h00 (heure locale) le vainqueur de la Ligue des Champions de l’AFC 2024/25, le Al Ahli FC. Outre le gain du trophée de la Coupe Afrique-Asie-Pacifique de la FIFA, ce match 2 a pour enjeu une place dans la phase suivante de la compétition. Celle-ci débutera le mercredi 10 décembre prochain par le match 3, intitulé Derby des Amériques de la FIFA. Il opposera Cruz Azul, vainqueur de la Coupe des Champions de la Concacaf 2025, au futur lauréat de la Libertadores de la CONMEBOL 2025, dont l’identité sera connue le 29 novembre. Les vainqueurs des matches 2 et 3 se disputeront ensuite la Challenger Cup de la FIFA (match 4) le samedi 13 décembre pour une place en finale de la Coupe Intercontinentale de la FIFA (match 5).