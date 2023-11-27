Confirmation des capacités finales des stades : La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ devrait battre des records historiques d'affluence

À la veille du coup d'envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, la FIFA a confirmé les capacités définitives des 16 stades qui accueilleront les matches au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Dès demain, ces stades emblématiques prendront vie lorsque des millions de supporters venus du monde entier garniront leurs tribunes pour célébrer le football lors de la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ jamais organisée. Chaque stade a été aménagé afin d’offrir une expérience sans pareil, afin que chaque place contribue à l'ambiance électrique si caractérise de la compétition phare du football mondial.

La confirmation des capacités des stades marque la dernière étape opérationnelle du compte à rebours précédent le coup d'envoi. Au vu de la demande sans précédent observée de par le monde, la première Coupe du Monde de la FIFA™ à 48 équipes est en passe de battre le record historique d'affluence cumulée pour une édition de la compétition, établi à 3,5 millions de spectateurs lors d’États-Unis 1994.

Les capacités définitives soulignent l'ampleur de cette Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui accueillera plus d'équipes, plus de matches et plus de supporters que jamais, établissant ainsi de nouvelles références en matière d’affluence et d'engouement mondial.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des stades et leur capacité.