La FIFA organise un décompte sur mesure dans la célèbre gare, programmé pour coïncider avec l’heure du coup d’envoi d’Espagne – Argentine

Les emblématiques panneaux d’affichage emblématiques ont été reprogrammés pour indiquer l’heure du coup d’envoi dans des villes des 48 pays participants

Cet hommage illustre la manière dont un moment particulier à New York – New Jersey sera partagé simultanément aux échelles locale et mondiale

Du contenu multimédia est disponible à des fins rédactionnelles sur l’Espace numérique de la FIFA jusqu’au lundi 20 juillet

Ce dimanche 19 juillet, à précisément 15h00 heure de la côte Est des États-Unis, l’arbitre slovène Slavko Vinčić sifflera le coup d’envoi de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ – le plus grand match de l’histoire du football.

Pour marquer cet événement, la FIFA s’est associée à l’emblématique gare new-yorkaise de Grand Central Terminal afin de créer un hommage visuel saisissant célébrant le compte à rebours avant ce coup d’envoi, le caractère international de la compétition ainsi que la ville hôte de la finale. Depuis plus d’un siècle, la célèbre horloge à quatre cadrans de Grand Central symbolise le temps, le mouvement et les connexions, accueillant des millions de visiteurs de toute la planète. La finale de la Coupe du Monde de la FIFA™ représente elle aussi un moment unique qui rassemble des milliards de personnes sur tous les continents et crée des souvenirs inoubliables.

Un compte à rebours au Grand Central Terminal de New York avant la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ Previous 01 / 06 FIFA World Cup Trophy in New York City Ahead of FIFA World Cup 2026 Final 02 / 06 FIFA World Cup Trophy in New York City Ahead of FIFA World Cup 2026 Final 03 / 06 FIFA World Cup Trophy in New York City Ahead of FIFA World Cup 2026 Final 04 / 06 FIFA World Cup Trophy in New York City Ahead of FIFA World Cup 2026 Final 05 / 06 FIFA World Cup Trophy in New York City Ahead of FIFA World Cup 2026 Final 06 / 06 FIFA World Cup Trophy in New York City Ahead of FIFA World Cup 2026 Final Next

Pour renforcer encore ce symbolisme, les panneaux des départs de Grand Central ont été spécialement programmés pour afficher les heures du coup d’envoi de la rencontre dans différentes villes des 48 pays ayant participé à cette Coupe du Monde 2026. Cette attention permet non seulement de saluer la contribution déterminante de chaque équipe à une édition historique à plus d’un titre, mais montre également que, même si la finale débute à un moment bien précis à New York – New Jersey, le monde entier le vivra ensemble.