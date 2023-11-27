La FIFA et Common Goal lancent leur collaboration au Brésil en amont de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™

Cette initiative mobilisera 15 organisations à vocation sociale sur l’ensemble du pays dans le but de créer de nouvelles opportunités pour les jeunes filles et les femmes à travers le football

La FIFA s’engage à soutenir divers projets autour du progrès social afin que la compétition laisse un héritage durable dans le pays hôte

La cérémonie de lancement a eu lieu lundi dernier à São Paulo

L’engouement croît de jour en jour au sein de la communauté mondiale du football alors que la toute première Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ disputée en Amérique du Sud aura lieu l'année prochaine au Brésil. La FIFA, qui s’apprête à organiser le plus grand événement sportif féminin au monde, ambitionne de tirer parti de cette compétition pour générer des effets durables dans le pays hôte en menant ou soutenant des initiatives qui visent à s’attaquer à de grands problèmes sociaux. Dans cette optique, la FIFA se réjouit de lancer une initiative conjointe avec Common Goal, un mouvement de portée internationale réunissant joueurs, joueuses, organisations (en particulier des clubs) et supporters en vue de mettre le pouvoir du football au service du progrès social à l'échelle mondiale par le biais de projets communautaires. Ces organisations travailleront de concert pour mettre en œuvre l'initiative « Equal Play Effect », dont l'objectif est de promouvoir l'égalité des sexes au Brésil, tant sur le terrain que dans la société.

À l'occasion de la cérémonie de lancement qui s'est tenue à São Paulo lundi dernier, Aline Pellegrino, ancienne internationale brésilienne et directrice exécutive de l’Héritage et des Affaires pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™, a observé que la collaboration avec Common Goal dans le cadre de l'initiative « Equal Play Effect » s'inscrit dans la droite ligne des objectifs fixés par la FIFA pour la compétition au Brésil.

« La Coupe du Monde Féminine au Brésil représente une étape importante, non seulement parce que l’événement en lui-même sera une réussite, mais aussi grâce à la capacité de telles initiatives à mobiliser tout un pays afin de soutenir les futures générations de jeunes femmes », a-t-elle déclaré. « Les plans en matière d’héritage de la Coupe du Monde Féminine s’articulent autour de trois axes visant à développer le football féminin au Brésil, notamment en matière d’infrastructures. Cependant, il est également important d'engendrer des changements durables sur le plan social. Nous avons pour objectif de lutter contre les inégalités entre les sexes et d'améliorer la situation des femmes dans le football comme dans la société. Cette collaboration avec Common Goal permettra de renforcer la visibilité et la portée de nos actions. »

Lancée en 2020 par Common Goal, Soccer Without Borders et Women Win sous le nom de « Global Goal 5 Accelerator », « Equal Play Effect » est une initiative mondiale qui a pour vocation de tirer parti du pouvoir du football pour promouvoir l'égalité des sexes à l’échelle locale, partout dans le monde. À ce jour, pas moins de 101 organisations réparties dans 57 pays ont pris part à ce programme, qui a touché plus de 250 000 jeunes sur toute la planète.

Common Goal et l’initiative « Equal Play Effect » ont contribué de manière significative à créer une effervescence autour de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ en Australie et en Nouvelle-Zélande. À l'occasion de la prochaine édition, l'instance dirigeante du football mondial soutiendra et financera une partie du projet « Equal Play Effect » dans le cadre des plans en matière d'héritage de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, en prenant soin d'adapter son approche aux besoins du pays hôte.

Si le football féminin a connu un essor considérable au Brésil ces dernières années, les femmes continuent de rencontrer des difficultés dues à l'inégalité des sexes et à la misogynie, aussi bien dans le sport que dans la société. Il s’agit là d’un domaine prioritaire aux yeux de nombreux acteurs de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™, et la participation de Common Goal contribuera à renforcer les efforts collectifs en la matière.

Dans le cadre de ce partenariat, Common Goal collaborera avec 15 organisations à vocation sociale afin de créer de nouvelles opportunités pour les jeunes filles et les femmes grâce au football dans tout le Brésil, en veillant à offrir un environnement sûr et inclusif sur le terrain comme en dehors. Cette initiative touchera des communautés rurales et urbaines dans chaque État du pays, y compris au sein des huit villes hôtes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™. La première phase du programme devrait s'achever d'ici mars prochain.

Au cours des six derniers mois, les organisations communautaires participantes se sont engagées dans un processus collaboratif d'apprentissage et de mise en œuvre du programme afin d’identifier diverses opportunités tant en interne qu'au sein de leurs environnements locaux. Chaque organisation a élaboré un plan d'action spécifique qui définit ses priorités clés et présente des mesures concrètes visant à améliorer l'égalité des sexes dans les domaines du leadership, des initiatives locales, de la prévention et de l'engagement communautaire.

« Quand j'étais petite, je rêvais de voir un jour la Coupe du Monde Féminine se disputer chez moi, au Brésil. Nous disposons aujourd'hui d'une opportunité en or de faire en sorte que cette prestigieuse compétition soit non seulement une fête du football, mais aussi que ses retombées durables s'étendent bien au-delà des stades. De nombreuses associations locales à travers le Brésil s’efforcent depuis longtemps de créer de nouvelles opportunités pour les jeunes filles à travers le football, bien avant que les projecteurs ne soient braqués sur ce projet. L'initiative Equal Play Effect vise à renforcer ces communautés et faire en sorte que le football devienne un vecteur durable d’égalité des sexes et de progrès social », a déclaré Julia Pimenta, responsable principale de Common Goal pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™.