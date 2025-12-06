Le calendrier des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ mis à jour est disponible

Après un tirage au sort final époustouflant qui a révélé les affiches du tournoi, les fans des 42 équipes qualifiées – et des 22 équipes encore en lice pour les six dernières places – savent désormais où et quand débutera leur aventure en Coupe du Monde de la FIFA .

Lors d'une retransmission en direct depuis Washington DC, en présence des légendes de la FIFA Ronaldo Nazário, Francesco Totti, Hristo Stoichkov et Alexi Lalas, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a dévoilé le calendrier des matchs mis à jour, conçu pour offrir les meilleures conditions possibles aux équipes, aux spectateurs et aux supporters qui suivent leurs nations à travers le monde.