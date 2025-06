Le calendrier de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Maroc 2025™ confirmé à l’issue du tirage au sort

Le tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Maroc 2025™ a été effectué ce mercredi 4 juin, à Rabat. Les équipes qualifiées pour la compétition, qui se déroulera du 17 octobre au 8 novembre, savent donc désormais ce qui les attend. Le match d’ouverture au stade olympique de Rabat donnera le la avec une affiche qui s’annonce passionnante entre les hôtes marocaines et le Brésil.

En préambule du tirage, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est adressé aux invités présents par l’intermédiaire d’un message vidéo dans lequel il a souligné l’importance de cette édition. « C’est une étape capitale pour le football féminin, car il s’agira de la toute première édition de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA à compter 24 équipes, issues des six confédérations.

« Il s’agira également de la première des cinq éditions qui se dérouleront au Maroc, pour le plus grand plaisir de millions de jeunes filles et garçons. Cette compétition promet d’inspirer les générations futures et d’unir le monde », a affirmé Gianni Infantino.