À Boston, le succès de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ laisse entrevoir un avenir économique prometteur

Près de 450 000 supporters ont assisté aux sept matches disputés au Stade de Boston

La compétition a stimulé l’économie locale, l’afflux massif de supporters ayant entraîné une hausse significative du chiffre d’affaires des restaurants et des bars de la ville

« Nous allons profiter très longtemps des effets de cette Coupe du Monde », a déclaré Maura Healey, gouverneure du Massachusetts

The spectacular economic impact of the FIFA World Cup 2026™ on Boston, Massachusetts will be felt years after the tournament comes to an end, leading figures in the American city have said.

Le rôle actif de Boston, l’une des 16 villes hôtes de la compétition, a pris fin à l’issue du quart de finale remporté par la France face au Maroc (2-0). Il s’agissait du dernier des sept matches disputés dans la capitale du Massachusetts. Ces rencontres ont rassemblé 447 283 supporters au total, tandis que des milliers d’autres se sont rendus dans la ville pour profiter de l’ambiance unique de la Coupe du Monde de la FIFA™. Des millions de dollars ont ainsi été injectés dans l’économie locale, permettant de tisser des liens qui perdureront bien au-delà de la finale du 19 juillet.

« En plus de l’enthousiasme et de la joie, nous avons constaté une augmentation significative de l’activité dans les différents lieux de la ville, et je pense que ce n’est que le début », a déclaré Maura Healey, gouverneure du Massachusetts. « Les gens vont vouloir revenir dans le Massachusetts. Pas forcément pour aller au Stade de Boston ou à Foxborough, mais par exemple pour découvrir Cape Cod, l’océan et nos magnifiques plages. Nous allons profiter très longtemps des effets de cette Coupe du Monde. » « C’est un succès extraordinaire pour la ville et pour son avenir économique, car cet événement a permis à des personnes qui n’auraient peut-être jamais songé à venir à Boston de découvrir la ville », a ajouté Aidan McGee, cogérant du pub The Dubliner, situé dans le centre-ville. « À la base, les gens sont venus ici parce que leur équipe jouait. Mais cette expérience leur a sans doute donné l’envie de revenir. C’est une véritable chance pour nous. Je pense que tout ça va avoir des retombées économiques importantes sur la ville, et dans dix ans, on en parlera encore. »

À Boston, le succès de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ laisse entrevoir un avenir économique prometteur 02:48

Si l’avenir s’annonce prometteur pour l’économie de Boston et de sa région, c’est en grande partie grâce aux événements récents.

Dans l’agglomération de Boston, les performances du secteur hôtelier n’ont cessé de progresser tout au long de la compétition, les données du mois de juin mettant en évidence l’apport significatif de la Coupe du Monde sur l’offre locale en matière d’hospitalité. Les données préliminaires fournies par Meet Boston pour la période du 12 au 27 juin font état d’un tarif journalier moyen de USD 410,44 et un revenu par chambre disponible de USD 357,36. Par rapport à la même période en 2025, cela représente des hausses respectives de 20,7% et 20,3% dans l’agglomération de Boston.

Mais les retombées économiques sont également visibles au-delà de la ville elle-même, le revenu par chambre disponible dans l’État du Massachusetts ayant augmenté de 13,3% par rapport à la même période en 2025. Le taux d’occupation des hôtels dans l’agglomération de Boston est resté élevé, à environ 87%, égalant les niveaux de 2025 malgré des tarifs nettement plus élevés ; il a même parfois dépassé les 90%, les meilleurs résultats étant constatés les jours de match. Le tarif journalier moyen a atteint USD 445,45, soit une hausse de 26,8% par rapport à 2025, tandis que le revenu par chambre disponible est monté à USD 405,50, soit 28,3% d’augmentation par rapport à l’année précédente. L’analyse réalisée au cours d’une « période de match » à Boston, qui évalue les performances des hôtels la veille, le jour même et le lendemain de chaque rencontre, a également mis en évidence une progression significative. Le match France-Norvège a généré une hausse du revenu par chambre disponible de près de 40% par rapport à l’année précédente, tandis que le match Écosse-Maroc a enregistré une croissance avoisinant les 30%.

La compétition a également donné un coup de fouet au secteur de la restauration de la capitale du Massachusetts. Selon la plateforme de paiement Square, les dépenses des consommateurs dans les bars et restaurants de Boston ont augmenté davantage que dans toute autre ville hôte de la Coupe du Monde 2026 au cours des deux premières semaines de compétition.

« C’est difficile à résumer, mais après deux ans et demi de préparation, et alors que nous nous attendions à vivre une expérience incroyable, la réalité a quand même largement dépassé nos attentes », a expliqué Brian Earley, vice-président et directeur général de Patriot Place, le grand complexe commercial de Foxborough, situé à proximité du Stade de Boston et à une heure de route du centre-ville.

« Une Coupe du Monde est l’événement idéal pour tout programme de développement économique. Nous avons vraiment eu de la chance, car les supporters n’étaient pas seulement présents les jours de matches. Ils étaient souvent dans les environs et logeaient dans les hôtels alentour. Rien que dans notre secteur, il y a 15 ou 18 hôtels, et ils en ont tous profité, car beaucoup ont longtemps affiché complet. Ce mois de compétition aura été tout simplement incroyable. »

Martha Sheridan, PDG de Meet Boston, a ajouté : « Les hôtels ont enregistré une hausse de leur taux d’occupation, mais ils ont surtout vu leur chiffre d’affaires global augmenter, ce qui a eu un véritable impact pour la communauté et pour eux-mêmes. Et bien sûr, cela profite à l’ensemble du système, si l’on considère les recettes fiscales générées par les séjours à l’hôtel, etc. En ce qui concerne les restaurants et les bars, certains retours sont tout simplement extraordinaires : il s’agit du meilleur mois de notre histoire, avec notamment une croissance multipliée par quatre par rapport à l’année dernière, et des gens heureux, tout simplement. »

Si les supporters des dix nations qui ont foulé la pelouse du Stade de Boston ont tous apporté leur touche personnelle à la compétition, c’est l’immense « Tartan Army », composée des supporters écossais, qui a fait la plus forte impression, tant sur le plan culturel qu’économique.

« Clairement, le moment le plus marquant a été le match entre l’Écosse et le Maroc ici, à Foxborough, car personne ne savait à quoi s’attendre. Lorsque les Écossais ont débarqué à Boston, ils en ont véritablement pris le contrôle, mais dans le sens le plus positif du terme », a expliqué Adam Vargulish, gérant du bar-restaurant "The Harp" à Patriot Place. « On a passé un moment très agréable avec eux. Les Écossais étaient ravis d’être ici et ils ont été géniaux avec tout le monde. On avait l’impression de participer à une grande fête. »

« Ils ont mis des cônes partout et, d’ailleurs, je crois qu’ils sont en train de m’envoyer un cône commémoratif en ce moment même, que je mettrai bien en évidence ici, au Capitole, en leur honneur. J’ai signé une tribune dans un journal écossais pour les remercier de la joie qu’ils nous ont apportée, et ils m’ont répondu en remerciant le Massachusetts pour l’expérience qu’ils ont vécue », a détaillé la gouverneure Healey, qui s’emploie déjà à renforcer les liens entre Boston et l’Écosse.

« J’ai discuté avec le Premier ministre écossais, John Swinney. Nous allons mener quelques échanges commerciaux et aborder les questions de développement économique et d’investissement. Beaucoup de gens du Massachusetts ont déjà réservé leurs billets pour l’Écosse, parce qu’ils veulent découvrir ce pays. »

L’afflux de visiteurs venus de loin a également permis aux habitants de Boston de porter un regard nouveau sur leur propre ville : la plus grande compétition de football au monde a en effet rassemblé la mosaïque de communautés cosmopolites qui la composent, tout en unissant le monde entier.

« Nous avons ici des communautés bien distinctes : une importante communauté haïtienne, une importante communauté capverdienne, une communauté marocaine bien implantée, et une importante communauté ghanéenne. Voir ces communautés célébrer leurs pays d’origine, c’était incroyable », a expliqué la gouverneure, qui a invité l’attaquant haïtien Frantzdy Pierrot au Capitole et a reçu le président du Cap-Vert, José Maria Neves.

« Nos rues étaient pleines, nos quartiers grouillaient, et nos communautés ont pu organiser de grandes soirées pour suivre les matches de leur équipe nationale. C’était vraiment beau et c’était exactement ce que nous recherchions. »

« C’est le monde qui se rassemble grâce au sport », a ajouté Aidan McGee. « C’était formidable d’observer des échanges positifs entre personnes issues de différents continents : Afrique, Amérique du Sud, Europe... Toute la planète rassemblée dans notre ville. On a vraiment été chanceux de vivre ça. »