Billetterie ouverte pour le Tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

La Bolivie, l’Irak, la Jamaïque, la Nouvelle-Calédonie, la RD Congo et le Suriname se disputeront deux places pour la Coupe du Monde de la FIFA™ plus tard cette année

Les billets, dont le prix varie entre MXN 200 et 300 (environ USD 11,50 à 17,50), sont disponibles sur FIFA.com/tickets

La billetterie du Tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ est désormais ouverte sur FIFA.com/tickets, avec une grille tarifaire débutant à MXN 200 (environ USD 11,50). Prévu à Guadalajara et Monterrey (Mexique) – avec les demi-finales le 26 mars et les finales le 31 mars –, cette épreuve inédite permettra de déterminer deux des six dernières nations à se qualifier pour la première Coupe du Monde de la FIFA™ à 48 équipes, qui se déroulera dans moins de trois mois au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Les stades de Guadalajara et de Monterrey, également retenus pour la Coupe du Monde 2026, accueilleront chacun deux matches du Tournoi de barrage. Dans la voie 1, la Jamaïque, la Nouvelle-Calédonie et la RD Congo se retrouveront ainsi à Guadalajara, tandis que la Bolivie, le Suriname et l’Irak seront à Monterrey dans la voie 2. Le calendrier des matches est disponible sur FIFA.com.

Avec la Nouvelle-Calédonie et le Suriname, les deux voies de barrage pourraient mener à la qualification d’un novice pour la compétition reine du football mondial.

Le vainqueur de la voie 1 sera reversé dans le groupe K de la Coupe du Monde 2026, où il retrouvera le Portugal le 17 juin à Houston (match 23), la Colombie le 23 juin à Guadalajara (match 48) et l’Ouzbékistan le 27 juin à Atlanta (match 72).

La sélection qui se sortira de la voie 2 ira quant à elle dans le groupe I, où l’attendent des duels face à la Norvège le 18 juin à Boston (match 18), la France le 22 juin à Philadelphie (match 42) et le Sénégal le 26 juin à Toronto (match 62).