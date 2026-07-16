Désigné "Héros de l'Ombre" de Boston, Gary Newell est récompensé pour son dévouement lors de cette Coupe du Monde, et bien au delà

Entraîneur d'un club de football local, bénévole puis volontaire de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, il a toujours préféré donner que recevoir

Jude Bellingham lui a rendu un hommage surprise pour saluer son engagement

Les buteurs sont souvent ceux qui attirent la lumière. Leurs noms s’affichent au tableau d’affichage, leurs exploits restent dans les mémoires. Mais derrière chaque but se cache souvent un autre artisan : celui qui a vu l’espace, trouvé la solution et délivré la passe décisive. Celui qui, dans l’ombre, a rendu le but possible.

Gary Newell est de ceux qui donnent plutôt que de recevoir. De ceux qui aident les autres à briller. Originaire de Cape Elizabeth, dans le Maine, ce passionné de football a consacré sa vie aux autres. Entraîneur, bénévole et figure incontournable de sa communauté, il a toujours vu dans le football un formidable outil de transmission.

Il a toujours considéré le football comme un outil pédagogique important, et sa vision du jeu a façonné plusieurs générations de jeunes joueurs. Cette manière de concevoir le football a marqué des générations de jeunes joueurs. Pendant des années, Gary a encadré des équipes scolaires et communautaires, souvent sans être rémunéré, allant régulièrement bien au-delà de ses responsabilités officielles. Des entraînements supplémentaires, du temps consacré aux autres, une présence constante : autant de gestes qui n’apparaissent dans aucune statistique, mais qui changent des vies.

Gary Newell, l'art de faire briller les autres 02:20

Rejoindre les Volontaires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ s'est imposé comme une évidence. À Boston, il a intégré l'équipe antidopage pendant trois semaines et sept matches, poursuivant l'engagement qui l’anime depuis toujours. En reconnaissance de son implication exemplaire durant la compétition, mais aussi de toute une carrière consacrée aux autres, Gary Newell a été désigné "Héros de l'Ombre" de Boston.

Ce 9 juillet, il pensait vivre un jour de match presque comme les autres. Il ignorait qu’une cérémonie préparée à son insu l’attendait en marge du quart de finale France-Maroc, au Stade de Boston. Des témoignages de ses collègues bénévoles et d’anciens joueurs ont été retransmis sur grand écran avant que Kevin Clark - l’un de ses anciens joueurs, devenu Directeur des opérations du site de Boston, lui remette une réplique du Trophée de la Coupe du Monde.

« Gary a toujours été l'un de mes entraîneurs préférés. À chaque séance, il nous poussait à donner le meilleur de nous-mêmes. Il était spécialisé dans la préparation physique et, même lorsque j'étais blessé, il me prenait à part pour travailler individuellement avec moi », se remémore Kevin. « Je lui suis reconnaissant pour le joueur de football qu'il a fait de moi, mais surtout pour la personne que je suis devenue. Je suis vraiment ravi qu'il reçoive cette distinction aujourd'hui. »

J'aime le football, j'aime le bénévolat, et je voulais simplement contribuer à quelque chose qui me dépasse Gary Newell

Et Gary de répondre en écho : « En tant qu'entraîneur, mon objectif n'est pas seulement de former un joueur, mais aussi de former une personne. Kevin, comme les autres qui ont témoigné dans cette vidéo à mon sujet, est la preuve vivante de ce que nous avons réussi à accomplir ».

Parmi les nombreux témoignages reçus par Gary, l’un d’entre eux avait une résonance particulière. Celui d’un homme qui, comme lui, sait que le football dépasse largement les limites du terrain : Jude Bellingham. Gary l’avait rencontré quelques jours plus tôt dans le cadre du contrôle antidopage réalisé à la fin du match de la phase de groupes opposant l’Angleterre au Ghana. Auteur de six buts lors de cette Coupe du Monde, le meneur de jeu anglais a opté pour la passe décisive pour honorer Gary :

« Bonjour Gary, c’est Jude. Nous nous sommes brièvement rencontrés à Boston lors de mon contrôle antidopage. J’ai entendu dire que tu avais consacré toute ta vie au football. Je voulais te remercier pour tous les jeunes que tu as aidés et à qui tu as donné l’opportunité de s’épanouir et de briller. J’apprécie vraiment tout ce que tu as fait. Merci beaucoup, mon ami. »

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Des décennies passées à tendre la main aux autres ont finalement trouvé un écho jusque chez l'un des plus grands joueurs de la planète: « C'est immense. Jude n'est pas seulement l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est aussi l'un des plus beaux êtres humains que j'aie rencontrés. Je suis reconnaissant d'avoir pu le constater de mes propres yeux, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Si je pouvais envoyer un message en retour à Jude ce serait : ’Merci… et Allez l'Angleterre !’, lance-t-il, en grand supporter de l’Angleterre, et co-fondateur du club communautaire des Three Lions Soccer.

Si l'Angleterre a dû abandonner ses rêves de trophée, Gary Newell pourra, lui se consoler avec le sien honorifique. Une récompense qui vient saluer un mois d'engagement pendant la Coupe du Monde, mais surtout toute une vie consacrée à faire grandir les autres.