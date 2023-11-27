Coupe du Monde de la FIFA 2026™ : des célébrations d’avant-match pour la fête nationale américaine

À l’occasion de la fête nationale des États-Unis et du 250e anniversaire du pays, la FIFA a prévu des événements spéciaux juste avant le coup d’envoi des deux huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ au programme ce samedi, à Houston et Philadelphie.

Les festivités d’avant-match au stade de Houston célébreront la fête nationale américaine dans un spectacle grandiose aux couleurs rouge, blanc et bleu qui plongera les spectateurs au cœur des festivités alors que la ville hôte de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ se présentera sur la scène internationale en cette journée historique pour les États-Unis.

Parmi les moments forts, on retiendra le déploiement d’une immense banderole sur le terrain – inspirée par l’énergie d’un feu d’artifice – suivi d’une interprétation entraînante de l’hymne national par la chef d’orchestre de la fanfare de la Marine américaine, Maia Rodriguez.

Les festivités organisées à Philadelphie – berceau des États-Unis, où la Déclaration d'indépendance a été adoptée le 4 juillet 1776 – rendront hommage à l'histoire de la ville et à son héritage toujours vivant.

Au programme des temps forts d’avant-match au Philadelphia Stadium : une interprétation de l'hymne national américain par Idina Menzel , lauréate d’un Tony Award ;

une prestation musicale de The Roots, groupe de hip-hop originaire de Philadelphie plusieurs fois récompensé aux Grammy Awards ; ainsi que d'autres éléments festifs avec la participation du Philadelphia Boys Choir & Chorale et de Miss Pennsylvania, Stephanie Skinner.

Par ailleurs, les supporters présents au Philadelphia Stadium pourront prendre part à un tifo collectif à l'aide de cartons et assister à un survol effectué par les escadrons VFA-11 et VFA-81 de la Naval Air Station Oceana, à Virginia Beach.

La mi-temps sera également marquée par l’apparition de DJ Jazzy Jeff, lui aussi originaire de la Ville de l’amour fraternel et primé aux Grammy Awards.

Avant les matchs, les deux stades proposeront également d'autres animations dans le cadre des festivités, notamment des effets pyrotechniques et des contenus thématiques diffusés sur les écrans géants.