La FIFA lance un appel à candidatures à l’organisation du FIFAe Festival, un nouvel événement innovant dans le domaine du football numérique

Mélangeant football, jeux vidéo et divertissement, le FIFAe Festival fera partie intégrante de l’écosystème FIFAe pour les années à venir

Ouvert jusqu’au 31 octobre 2025, l’appel à candidatures offre une opportunité unique aux villes et associations membres intéressées par l’organisation de cet événement

Le FIFAe Festival, qui mettra en vedette différents jeux, réunira des amateurs de football, d’eSport et de jeux vidéo

La FIFA annonce le lancement du FIFAe Festival, dont la première édition aura lieu l’année prochaine. Les villes hôtes de ce nouveau rendez-vous auront l’opportunité unique d’accueillir un événement d’envergure mondiale mélangeant football, eSport, jeux vidéo et culture jeune. Cet événement, qui mettra en vedette différents jeux, permettra aussi bien aux amateurs de sport virtuel qu’aux novices dans ce domaine en plein essor de s’immerger dans l’univers du football numérique.

S’inscrivant dans la droite ligne du troisième objectif stratégique 2023-2027 pour un football mondial, qui vise à utiliser le football comme outil pour impliquer davantage de jeunes, le FIFAe Festival représente une opportunité exceptionnelle pour les villes et les associations membres hôtes potentielles. Le processus d’appel à candidatures est officiellement ouvert, et la FIFA recherche différentes villes pionnières souhaitant devenir les premières destinations de cet événement historique qui transformera le paysage du football numérique.

Bien plus qu’une simple compétition d’eSport, le FIFAe Festival constituera une véritable fête mondiale proposant des jeux interactifs, des concerts, des présentations de la part de créateurs de contenu, des opportunités de carrière, et faisant office de point de rencontre pour tous les amateurs de football numérique. Organisé en complément de la compétition de haut niveau que sont les FIFAe Finals, le FIFAe Festival accueillera un public plus large afin de contribuer aussi bien à la croissance qu’à la diversification de l’écosystème de l’eSport.

Les villes candidates à l’organisation du tout premier FIFAe Festival en 2026, ou des éditions suivantes en 2027 et 2028, sont invitées à faire part de leur intérêt par courriel à l’adresse FIFAeITT@fifa.org d’ici au 12 septembre, le processus d’appel à candidatures prenant fin le 31 octobre 2025.

Les marques ou entités commerciales intéressées par un éventuel partenariat avec la FIFA dans le cadre du FIFAe Festival et souhaitant gagner en visibilité auprès d’un public enthousiaste provenant des quatre coins de la planète sont invitées à manifester leur intérêt par courriel à l’adresse FIFAeITT@fifa.org. Cet événement inédit offre à ses partenaires la possibilité d’accroître leur popularité auprès des passionnés de football, d’eSport et du monde numérique, tout en leur permettant de se rapprocher d’une communauté comptant plus de six millions d’adeptes à l’échelle mondiale.