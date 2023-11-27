Kansas City célèbre l’impact de la Coupe du Monde de la FIFA sur la ville et au-delà

Angie et Chris Long sont les propriétaires majoritaires du Kansas City Current, club de NWSL

Les Long ont décidé d’investir après avoir assisté à des matches de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™

Le couple souligne l’importance de la prochaine édition de la compétition phare féminine de la FIFA, qui se tiendra au Brésil en 2027

« Les supporters, l’aspect commercial et, tout simplement, le fait que ce soit l’un des plus beaux sports au monde, voilà ce qui a vraiment retenu notre attention », raconte Chris. « Nous avons pris cela très au sérieux et nous nous sommes dit : ‘Ne pourrions-nous pas rentrer et investir dans une équipe à Kansas City qui pourrait connaître le même succès que ce dont nous sommes témoins ici’ ? »

« C’était incroyable de voir à quel point le football féminin se développait dans le monde entier», ajoute Angie. «Nous savions déjà que c’était extrêmement important aux États-Unis, mais le voir s’épanouir en Europe et dans le reste du monde était vraiment spécial. »

Le football n’était un territoire inconnu pour aucun des deux. « J’ai commencé à jouer à quatre ans, en tant que gardienne», se souvient Angie. « J’ai toujours adoré ce sport magnifique. »

« C’est le premier sport que j’ai pu entraîner avec mes enfants », explique Chris. « Mes quatre enfants ont adoré le foot dès leur plus jeune âge, alors je me suis impliqué à la fois comme parent et comme entraîneur. »

C’est dans cet esprit que les Long se sont associés à Brittany Mahomes, ancienne footballeuse et épouse de Patrick Mahomes, quarterback de la célèbre équipe de NFL des Kansas City Chiefs. Leur décision était prise : ils allaient racheter la franchise de l’équipe qui avait initialement joué à Kansas City avant de déménager dans l’Utah.

Ainsi, le Royals FC est revenu à Kansas City en 2021 et, avant la saison 2022, a pris le nom de Kansas City Current. Il s’agit du seul club de la National Women’s Soccer League à disposer d’un stade construit exclusivement pour le football féminin, inauguré en 2024.

Accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2026 à leur porte représente un événement considérable, affirment les Long. Mieux encore, à l’approche du premier match à Kansas City – Argentine - Algérie, au cours duquel Lionel Messi a inscrit les trois buts de la victoire 3-0 des champions en titre –, ils ont vu l’une de leurs propres joueuses, Temwa Chaŵinga, participer à la cérémonie d’avant-match.

Aux côtés de Chaŵinga se trouvaient Brittany et Patrick Mahomes, qui ont profité du spectacle et ont même eu l’occasion de rencontrer brièvement le président de la FIFA Gianni Infantino et de se faire photographier avec le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA.

« Le football est déjà très populaire ici, mais je pense que cette Coupe du Monde de la FIFA le fait rayonner à travers les générations», estime Angie. « Où que l’on regarde – journaux, chaînes de télévision, stations de radio – tout tourne autour de la Coupe du Monde, ce qui change la manière dont les Américains perçoivent le football. »

Angie s’attend à ce que cet impact se fasse sentir dans tout le pays, y compris dans le football féminin. « De plus en plus de gens connaissent ce sport et il fait de plus en plus partie de leur vie. Une fois qu’on l’a vécu, il nous manque si on ne le regarde plus. Je pense qu’il va encore gagner en importance et que l’on verra davantage de spectateurs assister aux matches et suivre les équipes et les joueurs. »

Chris estime que le tournoi offre de nombreux enseignements, mais qu’un point se détache particulièrement. «Je pense que l’une des meilleures choses, c’est que le jeu lui-même – le produit – est tout simplement incroyable», souligne-t-il. « La FIFA fait un travail remarquable pour le promouvoir de tant de manières différentes. Quand on pense à ce que le football représente pour tant de gens, c’est bien plus qu’un simple jeu. C’est une culture, une société, presque une religion. Je pense que le présenter ainsi est une approche très différente de celle que les États-Unis ont historiquement adoptée. »

En tant que figures clés du football féminin aux États-Unis, tous deux se réjouissent que la prochaine Coupe du Monde Féminine de la FIFA se tienne au Brésil. «Notre championnat compte un vivier de talents brésiliens», note Angie. «Je trouve cela formidable, et cela contribuera à la croissance du football féminin dans un pays où la population est déjà si passionnée par ce sport. »