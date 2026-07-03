La FIFA invite un duo de volontaires, Christina et Andy Basi, à l'entraînement de l'équipe nationale du Canada

Christina et Andy ont été nommés « Héros de l'ombre » de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ pour la ville de Vancouver

Le joueur préféré de Christina, Alphonso Davies, a remis au duo des répliques du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™

Au moment où les joueurs entrent sur la pelouse de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, le public n'a d'yeux que pour la magnificence du décor : les drapeaux, les bannières et la signalétique déployés. Mais derrière chaque cérémonie d'avant-match se cache une équipe de bénévoles, qui travaille d'arrache-pied pour que tout soit parfait au moment du coup d'envoi devant les écrans du monde entier.

Ils sont l’âme de chaque compétition de la FIFA. À Vancouver, au Canada, environ 2 500 bénévoles passionnés aident l'instance dirigeante du football mondial à organiser le plus grand spectacle de la Terre lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Afin de les remercier pour leur rôle indispensable à Vancouver, la FIFA et Canada Soccer se sont associées pour offrir un moment unique à Andy et Christina Basi, porteurs d’une histoire inspirante.

Le Canada d'Alphonso Davies surprend un duo père-fille avec le prix « Héros de l'ombre » 03:18

Il y a vingt-cinq ans, Christina, alors âgée de 16 ans, a été victime d’une lésion cérébrale qui a entraîné la paralysie du côté gauche de son corps. Grâce à une résilience exceptionnelle, elle a réappris à marcher et a retrouvé l'usage de ses membres gauches, avant d’être victime d’une seconde hémorragie cérébrale qui l'a ramenée à la case départ.

Après de nombreuses interventions chirurgicales et des années de rééducation, Christina a réussi à remarcher. Bien que son bras gauche reste plus lent à réagir, elle continue de poursuivre ses rêves, soutenue par son père, Andy.

À l'issue de la séance d'entraînement au National Soccer Development Centre le mercredi 24 juin, l'ensemble de la sélection canadienne a rencontré le duo père-fille, honoré du titre de « Héros l'ombre de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 » pour la ville hôte de Vancouver. Ils ont reçu des répliques du trophée officiel de la Coupe du Monde de la FIFA™ des mains du joueur préféré de Christina, Alphonso Davies, le latéral gauche du FC Bayern München qui compte 59 sélections avec son pays.

« Dès le premier instant où je les ai rencontrés et où j'ai pu échanger avec eux, j'ai tout de suite compris à quel point l'histoire de Christina est inspirante et le soutien de son père, Andy, indéfectible. C'est une histoire magnifique », a confié Genie Sithamparanathan, responsable adjointe du programme des bénévoles de la ville hôte.

« Christina et Andy sont toujours les premiers arrivés. Ils affichent toujours le même sourire, que leur service commence à tôt le matin ou se prolonge tard dans le soir. Leur positivité est incroyable, c'est toujours : ’Allez, on y va, on va y arriver’. »

Les Basi ont également reçu les félicitations officielles du vice-président de la FIFA et président de la Concacaf, Victor Montagliani, ainsi que du directeur de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 pour le Canada, Peter Montopoli.

MM. Montagliani et Montopoli ont assisté au match Nouvelle-Zélande - Belgique à Vancouver. Ils se sont adressés aux quelque 200 bénévoles des cérémonies protocolaires avant de rencontrer Christina et Andy en amont de leurs importantes missions de jour de match.

Le bénévolat a permis aux Basi de rester connectés au football lorsqu'il ne leur a plus été possible d'y jouer.

« J'ai joué au football pendant sept ans et, après ma blessure, j'ai commencé le bénévolat pour continuer à évoluer dans l’univers de ce sport par tous les moyens possibles », a expliqué Christina. « Je suis bénévole depuis de nombreuses années, ce qui me procure un profond sentiment d’appartenance. »

Leur engagement au sein du club local de la Major League Soccer, les Vancouver Whitecaps, a été leur porte d'entrée. Cela les a menés à la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Canada 2007™, puis, aujourd'hui, à la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

« C'est une expérience extraordinaire et je suis extrêmement heureuse de pouvoir simplement faire partie de l'aventure. Le bénévolat est une aventure formidable, tout comme le fait de pouvoir être incluse, même en tant que personne en situation de handicap », a-t-elle ajouté.

La remise de ce prix est restée une surprise totale. Ni Christina ni Andy ne savaient qu'ils allaient rencontrer Alphonso Davies et ses coéquipiers.

« Je tiens à adresser un grand, un très grand merci à la FIFA. La surprise a été totale, c'est tout simplement extraordinaire et je suis très, très reconnaissante pour toute cette expérience. Tout le monde a été formidable tout au long de ce parcours de bénévolat. C’est tout simplement extraordinaire », a confié Christina.

« Recevoir ce prix aux côtés de mon père rend cette expérience encore plus belle. C'est lui qui m'a fait découvrir le football quand j'étais enfant et il joue encore lui-même aujourd’hui. Pouvoir être bénévoles ensemble et partager cette expérience unique d'une vie, on ne peut rêver mieux. »

Si Alphonso Davies a remis les trophées, c'est toute l'équipe qui s'est rassemblée pour mettre à l'honneur la famille Basi. Le sélectionneur national, Jesse Marsch, a également pris le temps de glisser quelques mots en privé au duo père-fille.

« Ils tenaient à saluer notre engagement. On pense souvent que tout tourne autour des joueurs et des professionnels, mais on oublie toutes ces personnes qui travaillent dans l’ombre », a souligné Andy. « D’une certaine manière, les bénévoles sont le prolongement de l'équipe de football, et le fait qu'ils nous témoignent cette reconnaissance, c'était fantastique. »

Andy ignorait qu'il allait lui aussi être mis à l'honneur, pensant que la cérémonie était uniquement destinée à Christina.

« Je suis profondément honoré et surpris, car je pensais vraiment que seule Christina était concernée. On forme un duo parce que je l'accompagne généralement pour l'aider, surtout dans la foule afin qu'elle ne se fasse pas bousculer. Je suis ému que la FIFA me considère moi aussi comme un héros de l'ombre », a-t-il confié.