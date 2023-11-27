À Istanbul, la FIFA réaffirme son soutien à la RI Iran à l’issue d’une réunion constructive sur la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

La délégation de la Fédération Internationale était menée par Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA

Les responsables de la RI Iran ont notamment obtenu des informations détaillées sur la logistique et les protocoles de la compétition

Une réunion avec les dirigeants de la Fédération Turque de Football a également eu lieu

Une délégation de la FIFA, menée par son Secrétaire Général Mattias Grafström, a rencontré samedi 16 mai à Istanbul, en Turquie, des responsables de la Fédération Iranienne de Football (FFIRI) afin de leur apporter des garanties et un soutien concernant la participation de la Team Melli à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que la RI Iran serait accueillie à bras ouverts en Amérique du Nord lors de ce qui s’annonce comme l’événement sportif le plus inclusif de l’histoire. S’adressant au président de la FFIRI, Mehdi Taj, et à ses collègues au siège de la Fédération Turque de Football (TFF), Mattias Grafström a réaffirmé la position de la FIFA et a présenté les initiatives mises en place pour rendre l’expérience de la RI Iran lors de la Coupe du Monde de la FIFA™ aussi fluide et agréable que possible.

"Notre réunion avec la Fédération Iranienne de Football a été très constructive. Nous travaillons en étroite collaboration et nous avons hâte d’accueillir la RI Iran à la Coupe du Monde", a déclaré le Secrétaire Général de la FIFA. "Nous avons pu aborder certaines questions d’ordre opérationnel, comme nous le faisons avec chaque association membre. Je suis très heureux de la richesse de nos échanges. En fin de compte, la Fédération Iranienne de Football comme la FIFA sont très satisfaites de cette rencontre et se réjouissent d’accueillir la Team Melli au Canada, aux États-Unis et au Mexique."

De son côté, le président de la FFIRI, Mehdi Taj a déclaré : "Nous avons eu une réunion positive et constructive avec la FIFA. Chaque partie a pu faire part de ses préoccupations tout en réaffirmant un engagement commun à garantir la participation de la Team Melli à la Coupe du Monde."

La RI Iran s’est qualifiée pour sa quatrième Coupe du Monde de la FIFA™ consécutive et affrontera la Nouvelle-Zélande (le 15 juin à Los Angeles), la Belgique (le 21 juin à Los Angeles) et l’Égypte (le 26 juin à Seattle) le mois prochain aux États-Unis, tandis que le camp de base de la sélection iranienne sera installé à Tucson.