Le supporter français Raphaël Noufele établit un nouveau record : pour la toute première fois, l’affluence totale à une Coupe du Monde de la FIFA™ dépasse les cinq millions de spectateurs

Youri Djorkaeff et Blaise Matuidi, champions de France de la Coupe du Monde de la FIFA, lui remettent un billet commémoratif géant pour marquer l’événement

Avec 80 663 spectateurs présents au New York New Jersey Stadium pour la victoire des Bleus face à la Suède en 16e de finale, le stade entre dans l’histoire du tournoi

L'affluence totale à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ a franchi la barre des cinq millions de spectateurs, établissant ainsi un nouveau record pour cette compétition presque centenaire.

C'est Raphaël Noufele, supporter français, qui a établi ce nouveau record lors de la victoire de la France face à la Suède en 16e de finale au New York New Jersey Stadium.

Avant la victoire 3-0 des Bleus, Blaise Matuidi et Youri Djorkaeff, champions du monde, lui ont remis un billet symbolique pour célébrer ce nouveau record et son rôle déterminant. Noufele a ensuite reçu le maillot de Désiré Doué, membre actuel de l'équipe, des mains du sélectionneur Didier Deschamps.

« C'est incroyable ! J'ai encore du mal à y croire. Ce soir, en rentrant, je prendrai le temps d'y réfléchir, mais c'est tout simplement génial ! », s'est exclamé le joueur de 25 ans, qui a grandi entre Paris et New York.

« Ce tournoi est vraiment populaire. Ça veut dire que tout le monde l'adore. Je suis sûr que ce sera encore plus vrai à l'avenir. Bientôt les 10 millions, je l'espère ! »

Noufele, dont le premier souvenir d'une Coupe du Monde de la FIFA était celui de ses larmes après la défaite de la France en finale de l'édition 2006 en Allemagne, a assisté à des matchs du tournoi au Qatar il y a quatre ans. Il s'était également rendu au New York New Jersey Stadium lors de la victoire de la France contre le Sénégal en phase de groupes de l'édition 2026.

Lors de sa deuxième visite, il a assisté à une nouvelle victoire des vainqueurs de la France en 1998 et de la Russie en 2018, au sein d'une foule record de 80 663 spectateurs, propulsant l'affluence d'une Coupe du Monde de la FIFA dans des sommets inégalés.

« L'ambiance est incroyable, on le ressent partout aux États-Unis. C'est la Coupe du Monde de la FIFA et on adore ça ! » s'est exclamé Matuidi, l'un des champions de France de 2018, qui vit désormais aux États-Unis.