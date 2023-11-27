Les superstars Shakira et Burna Boy interprèteront pour la toute première fois Dai Dai lors de cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ à Mexico

Shakira et Burna Boy interpréteront Dai Dai en live lors de la cérémonie d’ouverture à Mexico

D’autres artistes de renom seront également présents, dont Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná et Tyla

La cérémonie donnera le coup d’envoi d’une compétition qui captera l’attention de milliards de personnes à travers le monde

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, la FIFA continue de dévoiler la prestigieuse liste des artistes qui se produiront lors de la cérémonie d’ouverture à Mexico le jeudi 11 juin. Shakira et Burna Boy interpréteront notamment Dai Dai, la chanson officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ au profit du Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation. Ce spectacle très attendu marquera le coup d’envoi d’une compétition inoubliable, qui rassemblera les supporters du monde entier pour célébrer le football, la musique et la culture.

La cérémonie d’ouverture au stade de Mexico débutera 90 minutes avant le coup d’envoi du match. Comme annoncé précédemment, le spectacle mettra en vedette certaines des plus grandes voix de la scène musicale internationale, notamment Alejandro Fernández, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Shakira et Tyla, qui donneront vie aux titres de l’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Les supporters présents au stade seront mis à contribution. Ils auront ainsi tout intérêt à arriver tôt, car la cérémonie d’ouverture débutera à 11h30, heure locale. Le stade ouvrira ses portes quatre heures avant le coup d’envoi afin de proposer une vaste gamme d’expériences : activations exclusives, cadeaux et animations d’avant-match.

Le Mexique proposera la première des trois cérémonies d’ouverture prévues dans le cadre de la compétition, les deux autres ayant lieu au Canada et aux États-Unis. D’autres artistes seront annoncés dans les prochains jours.

Dai Dai est la chanson officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Le titre soutiendra le Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation, qui vise à lever USD 100 millions d’ici la fin de la compétition afin d’offrir aux enfants du monde entier l’accès à une éducation de qualité et à des activités footballistiques. Shakira sera également l’une des têtes d’affiche du spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, le dimanche 19 juillet.

Des billets pour les matches et les formules d’hospitalité pour la compétition sont disponibles sur FIFA.com/tickets. La FIFA rappelle que FIFA.com/tickets est la source officielle et privilégiée en vue de l’achat de billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les supporters sont invités à se rendre régulièrement sur le site car des billets supplémentaires seront progressivement mis sur le marché. De plus, FIFA.com/tickets propose également une plateforme officielle de revente et d’échange pour les détenteurs de billets.