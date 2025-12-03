Rio Ferdinand et un cortège de légendes du sport pour présenter le Tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

L’ancien capitaine de la sélection anglaise et FIFA Legend, Rio Ferdinand dirigera le premier tirage au sort à 48 équipes aux côtés de la présentatrice Samantha Johnson, ce vendredi 5 décembre 2025

Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge et Shaquille O’Neal seront les assistants de la cérémonie, qui réunira sur scène de véritables légendes du sport

L’invité spécial Eli Manning sera également présent sur le tapis rouge pour ajouter au prestige de l’événement

Tous les regards seront rivés sur le John F. Kennedy Center for the Performing Arts de Washington DC ce vendredi 5 décembre 2025, à l’occasion du Tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. C’est lors de cet événement sans précédent, au confluent du sport, du spectacle et du divertissement, que seront dévoilés les groupes de la première Coupe du Monde de la FIFA™ à 48 équipes, qui ouvre une nouvelle ère pour le football mondial.

La FIFA a annoncé la liste impressionnante des légendes du sport et des maîtres de cérémonie qui officieront tout au long de cette soirée palpitante. L’ancien capitaine de la sélection anglaise et FIFA Legend, Rio Ferdinand, l’un des défenseurs les plus marquants de sa génération, dirigera le tirage aux côtés de la célèbre présentatrice Samantha Johnson. Le duo animera la cérémonie de ce tirage au sort absolument inédit, dans le respect de la procédure officielle.

« Présenter ce tirage au sort historique est un grand privilège », a assuré Rio Ferdinand. « En tant que joueur, cette compétition représentait l’accomplissement ultime. Aujourd’hui, je suis honoré de continuer à m’y impliquer, en compagnie de personnalités aussi extraordinaires, pour dévoiler la composition des douze groupes que le monde entier attend avec impatience. »

Les deux présentateurs seront rejoints sur scène par un casting exceptionnel d’icônes du football américain, du basketball, du baseball et du hockey sur glace, une grande première dans l’histoire de la cérémonie. En effet, Tom Brady, septuple vainqueur du Super Bowl de la National Football League (NFL), Wayne Gretzky, membre du Hall of Fame de la National Hockey League (NHL) et quatre fois vainqueur de la Stanley Cup, Aaron Judge, la vedette des New York Yankees sept fois All-Star de la Major League Baseball (MLB), et Shaquille O’Neal, quadruple champion de NBA et membre du Hall of Fame de la National Basketball Association (NBA), seront les assistants du tirage au sort. La cérémonie réunira ainsi les mondes du football et des quatre sports majeurs d’Amérique du Nord.

« Participer au tirage final de la Coupe du Monde de la FIFA est un honneur incroyable — c’est le genre de scène mondiale dont tout athlète rêve », a déclaré Tom Brady. « Je suis ravi de pouvoir contribuer à ma façon à une compétition qui rassemble le monde comme nulle autre. »

« Quand on a porté les couleurs de son pays, on comprend à quel point des moments comme celui-ci comptent », a ajouté Shaquille O’Neal. « La Coupe du Monde est l’un des plus grands événements sportifs, et participer au tirage final est pour moi une immense fierté. C’est un moment particulièrement spécial pour les joueurs comme pour les supporters du monde entier, et je suis honoré d’en faire partie. »

« Je suis le football de très près, et participer au tirage de la Coupe du Monde est pour moi un moment vraiment particulier », confie Aaron Judge. « Avec une finale prévue à New York–New Jersey – là même où je joue – j’ai hâte de découvrir quelles équipes se disputeront le titre, ici, chez nous. »

« Le football a le pouvoir unique de rassembler les populations du monde entier et de générer des retombées positives à l’échelle de la planète. J’ai hâte d’assister à la plus grande Coupe du Monde de la FIFA de l’histoire l’année prochaine en Amérique du Nord », s’est réjoui Wayne Gretzky. « Il me tarde de participer à ce tirage au sort, qui décidera du destin des équipes en lice, et que le monde entier suivra avec une grande attention. Ce sera pour moi un moment inoubliable. »

Pour compléter le tableau des légendes du sport participant à cet événement, le double champion NFL Eli Manning sera présent sur le tapis rouge pour accueillir les invités, avec tout le charisme qui le caractérise.

Le tirage au sort final sera diffusé en direct sur FIFA.com et par les partenaires médias de la FIFA dans le monde entier à partir de midi ET (18h00 CET). En plus des maîtres de cérémonie et des assistants du tirage, une programmation artistique de haut niveau a été annoncée hier pour le spectacle du tirage final.

Biographies :

Brady, Tom Adulé pour son sang-froid, sa discipline et sa longévité au plus haut niveau, Tom Brady est l’un des sportifs les plus accomplis de tous les temps. Il a disputé 10 fois le Super Bowl avec les New England Patriots puis les Tampa Bay Buccaneers, pour un bilan de sept victoires finales, un record pour un quarterback. Il a également engrangé 18 titres de division, ce qui lui vaut de figurer parmi les plus grands compétiteurs de toute l’histoire du football américain. Après avoir raccroché son casque, il s’est tourné vers les activités d’entrepreneur, de présentateur, d’auteur et de philanthrope. Il occupe actuellement la fonction d’analyste en chef pour les matches de NFL diffusés sur FOX Sports.

Ferdinand, Rio Ancien défenseur international, Rio Ferdinand est aujourd’hui l’une des voix les plus influentes du ballon rond. Sélectionné à 81 reprises en équipe d’Angleterre, il a été le capitaine emblématique du club de Manchester United, où il a remporté quasiment toutes les compétitions possibles. Il est considéré comme l’un des plus grands défenseurs centraux de l’histoire, ce qui lui a valu d’être intronisé au Hall of Fame de la Premier League anglaise en 2023. Après avoir dit adieu au rectangle vert, il s’est reconverti comme présentateur TV et est devenu une figure médiatique au Royaume-Uni. Désireux de mettre sa notoriété au service de projets favorisant le progrès social, il a notamment participé au documentaire primé Being Mum & Dad.

Gretzky, Wayne Détenteur de plusieurs records en NHL, dont ceux du meilleur marqueur et du meilleur passeur, Wayne Gretzky est largement considéré comme le plus grand joueur de hockey sur glace de tous les temps. Il a remporté quatre éditions de la Stanley Cup avec les Edmonton Oilers et décroché le trophée Art Ross (meilleur buteur de la saison) à dix reprises. Il continue de s’investir dans sa discipline en qualité d’entraîneur, de dirigeant et de consultant, et participe également à des initiatives de développement à l’échelle mondiale.

Johnson, Samantha Journaliste TV depuis près de vingt ans, Samantha Johnson est une présentatrice britannico-jamaïcaine spécialisée dans le sport et l’actualité internationale. Elle a présenté des événements majeurs tels que le Tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ et le Tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™. Elle a également été médiatrice aux Nations Unies et présenté les programmes originaux d’Al Jazeera English Now You Know et Game Theory.

Judge, Aaron Réputé pour sa puissance, ses qualités athlétiques et son leadership, le baseballeur Aaron Judge est l’un des joueurs les plus performants et respectés de la MLB. Septuple All-Star et triple MVP d’American League (AL), il détient le record de home runs sur une saison d’AL avec 62 unités. Le capitaine des New York Yankees est admiré pour son éthique de travail, son fair-play et son action philanthropique, notamment via sa fondation ALL RISE en faveur de la jeunesse.

Manning, Eli Ancien quarterback emblématique des New York Giants – franchise où il a effectué ses 16 années de carrière –, Eli Manning est considéré par beaucoup comme l’un des plus grands de l’histoire à son poste. Célèbre pour son éthique de travail irréprochable, sa mentalité d’iron man et son charisme, il a offert deux Super Bowls à son équipe (2008 et 2012), en étant élu à chaque fois MVP de la rencontre.