Post Malone à l’affiche pour la cérémonie de clôture de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Artiste mondialement connu, Post Malone sera la tête d’affiche de la cérémonie de clôture au Stade de New York – New Jersey, le dimanche 19 juillet

La cérémonie de clôture débutera à 13h30 heure locale et rendra hommage à un événement inoubliable qui a rassemblé le monde au Canada, aux États-Unis et au Mexique, 39 jours durant

Réalisé en coopération Balich Wonder Studio, le spectacle alliera musique, culture et football sur la plus grande scène du monde

Une icône internationale de la musique occupera le devant de la scène avant le coup d’envoi du match le plus attendu de l'année. Post Malone sera en effet à l’affiche de la cérémonie de clôture de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, pour une performance mémorable en lever de rideau de la grande finale, ce dimanche 19 juillet, au Stade de New York – New Jersey.

Réalisée en collaboration avec Balich Wonder Studio, la cérémonie débutera à 13h30 (heure locale), soit 90 minutes avant le coup d’envoi. Elle alliera spectacle de classe mondiale et football pour créer un moment fédérateur. Au cœur de cet événement, Post Malone donnera un concert qui s’annonce à la hauteur de l'occasion. Réputé pour redéfinir les genres et imposer sa prestance sur les plus grandes scènes du monde, il figurera au cœur d'un spectacle culturel historique, juste avant que le football ne couronne ses nouveaux champions.

« À l’heure où le sport et la culture occuperont le devant de la scène, Post Malone rendra hommage au déroulement de la compétition et fera monter l’effervescence avant l’entrée en scène des deux finalistes », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino.

« Nous sommes ravis de voir autant de stars fouler la pelouse, qu’elles viennent du monde du football ou de celui du divertissement. La cérémonie de clôture donnera le ton d’une finale de la Coupe du Monde historique, rendant hommage à la passion affiché par 48 équipes, 16 villes hôtes et des millions de supporters, dans un écrin somptueux. »

Superstar mondiale lauréate de neuf disques de diamant, Post Malone réécrit régulièrement l'histoire en brouillant les frontières et suscitant le débat à chacune de ses initiatives. Tout récemment, il a sorti son premier album de country, F-1 Trillion, qui s'est hissé à la première place du classement Billboard 200. Son répertoire comprend des titres certifiés « diamant », notamment Rockstar, I Fall Apart, Psycho, White Iverson, Better Now, Congratulations, Circles et Sunflower, qui est devenu le morceau ayant obtenu la certification la plus haute de l'histoire de la RIAA (Record Industry Association of America).