Ouverture de la deuxième phase de vente des billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

La période d’inscription pour le tirage anticipé est désormais ouverte jusqu’au 31 octobre à 11h00 ET (16h00 CET)

Les supporters doivent s’inscrire sur FIFA.com/tickets , et ce même s’ils ont déjà participé au tirage au sort pour la phase de prévente Visa

Cette phase comprend l’inclusion d’un exclusivité pour les résidents du pays hôte

La deuxième phase de vente des billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, le tirage anticipé, démarre aujourd’hui avec l’ouverture de la période d’inscription pour les supporters et supportrices intéressés. En raison de la forte demande constatée à l’occasion au tirage au sort pour la phase de préventeVisa, un million de billets supplémentaires sont mis à disposition lors de cette phase. La période d’inscription pour le tirage anticipé est ouverte jusqu’au 31 octobre à 11h00 ET (16h00 CET). Le moment de l’inscription n’a aucune incidence sur l’issue du tirage. Les supporters qui disposent déjà d’un identifiant FIFA doivent l’utiliser pour se connecter et participer au tirage anticipé en s’inscrivant sur fifa.com/tickets, et ce même s’ils ont déjà participé au tirage au sort pour la phase de prévente Visa. Les personnes qui ne disposent pas d’un identifiant FIFA doivent créer un compte sur fifa.com/tickets.

Cette phase est ouverte à tous les supporters et comprend une exclusivité pour les résidents du pays hôte à l’intention des résidents du Canada, des États-Unis et du Mexique. À la fin de la période d’inscription, les résidents des pays hôtes inscrits pour le tirage anticipé se verront attribuer, suivant un processus de sélection aléatoire, un créneau de réservation exclusif à compter du 12 novembre. Ce créneau sera ouvert pendant 72 heures sous réserve de disponibilités des billets. Les supporters sélectionnés recevront une confirmation au moins 48 heures avant le créneau qui leur aura été attribué.

Pendant cette période d’exclusivité, les supporters sélectionnés auront la possibilité d’acheter des billets pour une partie individuelle pour les matches qui auront lieu dans leur pays de résidence. Les billets pour les matches ayant lieu dans d’autres pays ne seront pas disponibles. Au total, 75% des billets pour une partie individuelle pour cette phase seront mis à disposition pendant ce créneau de réservation exclusif.

Lors de la précédente phase de vente de billets, ce sont les résidents des trois pays hôtes (États-Unis, Canada et Mexique, dans cet ordre) qui ont acheté le plus de billets, suivis – dans l’ordre – par l’Angleterre, l’Allemagne, le Brésil, l’Espagne, la Colombie, l’Argentine et la France.

« Cette compétition génère déjà un intérêt colossal dans le monde entier, et tout particulièrement au Canada, aux États-Unis et au Mexique, qui se préparent à accueillir la plus grande Coupe du Monde de la FIFA jamais organisée », explique Heimo Schirgi, directeur de la division Coupe du Monde de la FIFA 2026™. « À travers l’exclusivité pour les résidents du pays hôte, cette deuxième phase va nous permettre de remercier ces supporters locaux tout en offrant également des opportunités à l’échelle mondiale. »

Après cette période d’exclusivité, les supporters des pays hôtes et du monde entier qui se sont inscrits pour le tirage anticipé se verront attribuer, suivant un processus de sélection aléatoire, des créneaux de réservation à compter du 17 novembre. Les supporters sélectionnés auront la possibilité d’acheter des billets pour une partie individuelle et des billets pour une partie d’une équipe pour les matches organisés dans les trois pays hôtes. Ils recevront là aussi une confirmation au moins 48 heures avant le créneau qui leur aura été attribué. Des billets supplémentaires seront mis en vente lors des phases ultérieures :

la phase de vente avec procédure de sélection aléatoire débutera dans les semaines qui suivront le tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui aura lieu le 5 décembre. Durant cette phase, les supporters pourront déposer des demandes pour des matches spécifiques au regard des affiches déterminées par le tirage au sort final. Les informations à ce sujet seront communiquées en temps utile.

À l’approche de la compétition, les billets encore disponibles pourront être achetés selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Des formules d’hospitalité (billets compris) pour un ou plusieurs matches sont d’ores et déjà en vente sur FIFA.com/hospitality. Comme à l’accoutumée, la FIFA encourage les supporters de football à procéder à leurs achats exclusivement sur FIFA.com/tickets, le canal officiel et recommandé pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, car les formules hospitalité et les billets provenant de sources non officielles peuvent ne pas être valables.

Visa, un des leaders mondiaux des paiements numériques, est le partenaire officiel de la FIFA pour les services de paiement et le moyen privilégié pour régler des billets et des formules hospitalité. D’autres modes de paiement sont également acceptés pendant la phase de ventes consécutive au tirage anticipé.