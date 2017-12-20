Nomination d’un comité de normalisation pour la Fédération Malienne

Le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé aujourd’hui, 20 décembre 2017, de nommer un comité de normalisation pour la Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT), conformément à l’art. 8, al. 2 des Statuts de la FIFA. Le comité sera chargé de gérer les affaires courantes de la FEMAFOOT, de réviser ses statuts, d’identifier les délégués légitimes à son assemblée générale, et enfin d’organiser et de superviser les élections de son nouveau comité exécutif d’ici au 30 avril 2018.
La décision de nommer un comité de normalisation fait suite à l’impasse dans laquelle se trouve actuellement la FEMAFOOT et pour laquelle aucune solution n’a été trouvée malgré les deux missions envoyées à Bamako par la FIFA et la Confédération Africaine de Football (CAF).
Le comité de normalisation se composera d’un nombre opportun de membres, qui seront désignés prochainement par une mission conjointe de la FIFA et de la CAF. Tous les membres du comité de normalisation seront tenus de se soumettre à un contrôle d’éligibilité mené par la Commission de Contrôle de la FIFA. Le comité de normalisation œuvrera en qualité de commission électorale et aucun de ses membres ne sera éligible pour les postes à pourvoir lors des élections.