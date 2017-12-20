Nomination d’un comité de normalisation pour la Fédération Malienne

Le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé aujourd’hui, 20 décembre 2017, de nommer un comité de normalisation pour la Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT), conformément à l’art. 8, al. 2 des Statuts de la FIFA. Le comité sera chargé de gérer les affaires courantes de la FEMAFOOT, de réviser ses statuts, d’identifier les délégués légitimes à son assemblée générale, et enfin d’organiser et de superviser les élections de son nouveau comité exécutif d’ici au 30 avril 2018.

La décision de nommer un comité de normalisation fait suite à l’impasse dans laquelle se trouve actuellement la FEMAFOOT et pour laquelle aucune solution n’a été trouvée malgré les deux missions envoyées à Bamako par la FIFA et la Confédération Africaine de Football (CAF).