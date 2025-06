Médecine du football féminin : lancement d’un appel à projets de recherche

Une revue scientifique internationale prépare une édition spéciale sur la médecine dans le football féminin

La FIFA, adidas et un groupe de chercheurs et médecins internationaux apporteront leur soutien à ce projet

Le délai de soumission des projets de recherche est fixé au 31 décembre 2021

Dans la droite ligne de son engagement en faveur d’un renforcement de la professionnalisation du football féminin, la FIFA a décidé de lancer un appel à projets de recherche dans l’optique de la parution d’une revue scientifique dédiée aux sciences du sport et à la médecine du football féminin.

Pour soutenir les avancées scientifiques et médicales ainsi que la compréhension générale associée au football féminin, la FIFA et adidas collaboreront avec un groupe de chercheurs et médecins pour rédiger une édition spéciale du célèbre magazine Science and Medicine in Football.

Intitulée The Science and Medicine of Women’s Football: Towards a better understanding of health and performance, cette édition vise à fournir des informations clés sur un certain nombre de sujets afin de faire avancer la recherche dans le domaine des sciences du sport et de la médecine du football féminin. Sa publication est prévue mi-2022. L’objectif consiste aussi à accroître les connaissances et stimuler la recherche en matière de santé, de bien-être et de performance des joueuses.

Parmi les sujets de recherche qui seront traités figurent la prévention des blessures, la rééducation, la physiologie et les besoins de santé des femmes, la technologie et les équipements, la santé mentale, ainsi que les exigences d’entraînement et de match.

Évoquant le projet, le directeur de la sous-division Médical de la FIFA, Andrew Massey, a déclaré : "Ce projet aussi intéressant qu’important doit permettre de renforcer nos connaissances et d’adapter véritablement la manière dont nous prenons soin des joueuses au regard de leurs besoins spécifiques, et ce partout dans le monde. Nous sommes heureux de collaborer avec adidas et un groupe de rédacteurs internationaux en vue d’élaborer cette édition spéciale."

L’appel à projets est ouvert à tous les chercheurs et groupes de recherche dans le monde entier. Toute question ou proposition de projet doit être transmise à la sous-division Médical de la FIFA (medical@fifa.org) avant le 31 décembre 2021.