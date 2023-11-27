Une malle sur mesure par Louis Vuitton, fournisseur officiel et détenteur de licence de marque, pour le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™

La malle officielle du trophée sera présentée sur le terrain lors de la cérémonie précédant la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Une collection Louis Vuitton exclusive et en édition limitée a été dévoilée dans le cadre d’un accord d’exploitation de licence de marque

Les deux entités collaborent depuis 2010 pour la malle du trophée de la compétition reine

Louis Vuitton a été nommé fournisseur officiel et détenteur de licence de marque de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. À ce titre, la maison de mode présentera la malle officielle sur mesure conçue pour transporter et mettre en valeur le trophée le plus célèbre du monde du sport.

Cette malle sera intégrée au programme des festivités et cérémonies entourant la finale de dimanche prochain. Elle sera ainsi apportée sur le terrain par un ambassadeur Louis Vuitton et une FIFA Legend, perpétuant un protocole iconique instauré en 2010. Pour l’occasion, la marque a également dévoilé une collection exclusive de coffrets et malles en édition limitée.

Créée par les artisans de Louis Vuitton dans les ateliers historiques d’Asnières-sur-Seine, à proximité de Paris, la malle du trophée est recouverte de la toile Monogram emblématique de Louis Vuitton. Les deux panneaux avant arborent un « V » doré peint à la main, symbolisant à la fois les mots « victoire » et « Vuitton », tout en reprenant les couleurs du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™. L’extérieur est agrémenté de garnitures en cuir appelées « lozines », ainsi que de protections d’angle en laiton plaqué or, d’une serrure et de fermoirs qui reprennent les motifs utilisés par la maison depuis les années 1860. L’intérieur est garni de cuir beige clair et arbore le logo du partenariat entre Louis Vuitton et la FIFA, intégré dans le couvercle.

« Louis Vuitton apporte à la Coupe du Monde un mélange unique d’héritage, de savoir-faire et de prestige », a déclaré Romy Gai, directeur des Affaires commerciales de la FIFA.

« Le trophée officiel est la récompense la plus convoitée du football mondial. Il apparaît tout à fait naturel qu’il soit transporté dans une malle Louis Vuitton. « L’apparition de celle-ci sur le terrain avant la finale constituera une fois de plus un moment fort, faisant le lien entre la tradition et le summum du football moderne. »

« Depuis plus d’une décennie, Louis Vuitton et la FIFA partagent un engagement inébranlable en faveur de l’excellence, unis par la conviction commune que le sport a le pouvoir d’inspirer et de rassembler les gens », a pour sa part indiqué Pietro Beccari, président-directeur général de Louis Vuitton.

« Nous sommes ravis de poursuivre ce partenariat pour la Coupe du Monde 2026. Au cœur de cet événement se trouve le trophée le plus convoité au monde – symbole de dévouement, d’ambition collective et de célébration ultime de la victoire. Pour cette nouvelle édition, la malle du trophée Louis Vuitton perpétue cet héritage, en accompagnant ce moment emblématique où se célèbre le plus grand accomplissement footballistique et où l’histoire s’écrit. »

Depuis 2010, Louis Vuitton entretient des liens étroits avec les grandes compétitions sportives internationales, notamment à travers la conception de malles destinées à accueillir le trophée de la Coupe du Monde, que ce soit pour Afrique du Sud 2010, Brésil 2014, Russie 2018 ou Qatar 2022, accompagnant ainsi le trophée à travers la planète selon le concept emblématique de la maison : « La victoire voyage en Louis Vuitton ».