L’Indonésie fête le compte à rebours des 100 jours avant le coup d’envoi

Ce 9 février 2023, le stade Gelora Bung Karno de Jakarta a été le théâtre d’un événement pour le début du compte à rebours des 100 jours avant le début de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Indonésie 2023™. Bacuya le rhino, la Mascotte Officielle de la compétition, et l’équipe nationale U-20 d’Indonésie étaient de la partie, ainsi que Mochamad Iriawan, Président de la Fédération Indonésienne de Football (PSSI), et Zainudin Amali, Ministre de la Jeunesse et des Sports de la République d’Indonésie et Président de l’INAFOC, désignant le groupe de travail chargé de la coordination des tâches et des objectifs à atteindre du pays hôte. Cette cérémonie, diffusée en direct sur les plateformes de médias sociaux du COL, s’est conclue par une séance de tirs au but symbolique entre le Président de la PSSI et le Ministre de la Jeunesse et des Sports face au gardien de l’équipe nationale U-20, Daffa Fasya Sukawijaya. À l’occasion de l’édition 2023 de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™, l’Indonésie sera le théâtre de l’éclosion des promesses du ballon rond, comme ce fut le cas par le passé pour des stars telles que Lionel Messi, Sergio Agüero, Paul Pogba ou Erling Haaland. Cette année, les hôtes indonésiens ainsi que les anciens champions français et anglais feront partie des 24 équipes représentées dans le tournoi, qui se déroulera du 20 mai au 11 juin à travers tout le pays. 14 sélections ont déjà validé leur billet pour la phase finale, tandis que les tournois qualificatifs battent encore leur plein pour la CONMEBOL, la CAF et l’AFC.