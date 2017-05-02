Levée de la suspension de la Fédération Malienne de Football

Le 28 avril 2017, le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé de lever la suspension imposée à la Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT) le 17 mars 2017 pour manquement aux obligations stipulées aux articles 14 et 19 des Statuts de la FIFA du fait de la dissolution du comité exécutif de la FEMAFOOT par le ministre malien des Sports.
La décision de lever la suspension a été prise après que la FEMAFOOT a fourni une copie de la décision prises par le ministre des Sports qui annulent la décision initiale de dissoudre le comité exécutif.