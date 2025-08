Le Match pour la Troisième Place de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ aura lieu à Tanger

Le match de troisième place de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Maroc 2022™ entre Al Ahly FC et Flamengo se jouera finalement au Stade de Tanger, d'une capacité de 65 000 places, à 16h30 le samedi 11 février à 16h30.

Le pays hôte a décidé de délocaliser le match initialement prévu à Rabat afin de préserver la pelouse du stade Prince Moulay Abdellah qui accueillera la finale entre le Real Madrid et Al-Hilal à 20h00, et afin de garantir la qualité sportive des deux matchs restants pour les joueurs et le public.