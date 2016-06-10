Les meilleurs à l'œuvre

Communiqué de Presse

vendredi 10 juin 2016, 16:05
Organisation

Le Bureau du Conseil de la FIFA lève la suspension de la Fédération Béninoise

Le Bureau du Conseil de la FIFA a levé la suspension imposée à la Fédération Béninoise de Football (FBF) le 9 mai 2016, conformément à l’art. 16 des Statuts de la FIFA pour ne pas avoir organisé ses élections dans le délai imparti en raison de la décision d’un tribunal local.

Cette décision a été confirmée à la suite du congrès électif de la FBF tenu le 10 juin 2016.

Au vu de ces récents développements, la CAF a accepté de repousser le match de qualification opposant le Bénin à la Guinée équatoriale du 5 juin 2016 au 12 juin 2016.

OrganisationBeninCAF
