Le Bureau du Conseil de la FIFA lève la suspension de la Fédération Béninoise

Le Bureau du Conseil de la FIFA a levé la suspension imposée à la Fédération Béninoise de Football (FBF) le 9 mai 2016, conformément à l’art. 16 des Statuts de la FIFA pour ne pas avoir organisé ses élections dans le délai imparti en raison de la décision d’un tribunal local.
Cette décision a été confirmée à la suite du congrès électif de la FBF tenu le 10 juin 2016.
Au vu de ces récents développements, la CAF a accepté de repousser le match de qualification opposant le Bénin à la Guinée équatoriale du 5 juin 2016 au 12 juin 2016.