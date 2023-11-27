FIFA+ débarque sur DAZN : la « maison mondiale du football » prend forme

La FIFA et DAZN ont annoncé le lancement de FIFA+ en exclusivité sur DAZN, marquant une étape majeure du partenariat stratégique entre les deux entités. Des centaines de millions de supporters de football pourront ainsi accéder gratuitement à FIFA+

Cette collaboration associe le contenu unique et mondial de la FIFA à l’immense portefeuille de droits de diffusion de DAZN, renforçant ainsi l’accès et les interactions avec les amateurs de ballon rond du monde entier

FIFA+ sur DAZN proposera chaque année quelque 8 500 matches en direct issus des championnats d’une centaine d’associations membres de la FIFA, mais aussi des programmes originaux et du contenu d’archives. Les amateurs de football ont ainsi toutes les raisons de se réjouir – tout comme les associations membres, qui verront leur portée internationale prendre une nouvelle ampleur

La FIFA, l’instance dirigeante du football mondial, et DAZN, la première plateforme mondiale de divertissement sportif, ont lancé FIFA+ en exclusivité sur DAZN, posant ainsi un nouveau jalon important dans leur partenariat stratégique et marquant également une nouvelle étape majeure vers la création de la « Maison mondiale du football ».

Cette initiative permettrait de regrouper sur une plateforme mondiale unique des milliers d’événements en direct liés à la FIFA, mais aussi des contenus d’archives et des programmes originaux FIFA+. Ce nouveau service associe l’immense gamme de contenus footballistiques internationaux de la FIFA au vaste portefeuille de droits de diffusion de DAZN, couvrant les meilleurs championnats et compétitions du monde entier.

Faisant suite à la collaboration fructueuse entre les deux entités dans le cadre de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, ce nouveau palier important reflète l’ambition commune de la FIFA et DAZN, qui consiste à transformer l’expérience footballistique à l’échelle mondiale en proposant des matches en direct, des récits captivants, des archives et du contenu éditorial au sein d’un même écosystème numérique unique et accessible en permanence.

FIFA+ sur DAZN diffusera chaque année quelque 8 500 événements footballisitiques en direct dans certains territoires. Cela comprend un vaste catalogue de contenus provenant des associations membres de la FIFA, ce qui permettra à ces dernières de renforcer considérablement la visibilité et la notoriété de leurs compétitions et de leurs joueurs à l’échelle internationale. Grâce à la portée mondiale et aux capacités de diffusion de DAZN, les associations membres pourront en effet toucher de nouveaux publics et faire connaître leurs contenus à l’échelle mondiale par le biais de FIFA+ sur DAZN. Parallèlement, la FIFA dispose ainsi de nouvelles possibilités d’améliorer son offre numérique, en tirant parti des analyses de données et des outils d’engagement du public, pour ainsi maximiser la performance et la portée de son contenu.

FIFA+ sur DAZN proposera également une sélection de contenus d’archives issus de précédentes compétitions de la FIFA – notamment la Coupe du Monde de la FIFA™ et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ – permettant aux supporters de visionner des rediffusions de matches dans leur intégralité, des temps forts, des buts, des compilations, ainsi que des contenus spécialement sélectionnés comprenant des perspectives singulières ainsi que des images d’archives.

Par ailleurs, l’offre 2026 comprend la diffusion de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™ en Pologne, de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™ au Maroc, de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ au Qatar et de la Coupe Intercontinentale de la FIFA™ dans certains territoires. Ces dernières années, FIFA+ s’est développé et imposé sur la scène médiatique, aussi cette annonce marque une étape majeure en vue d’étendre sa portée et d’enrichir son offre grâce aux atouts de DAZN, la plus grande plateforme mondiale de divertissement sportif.

Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA, a déclaré : « L’intégration de FIFA+ à DAZN marque une étape majeure dans notre ambition de rendre le football véritablement mondial et accessible à tous. Après le succès de notre collaboration lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025, nous consolidons désormais les fondations de notre ‘Maison mondiale du football’. Nous regrouperons les compétitions, les contenus et autres récits sur une seule et même plateforme, tout en offrant à nos associations membres de nouvelles opportunités d’élargir leur public à l’échelle mondiale.

Grâce à cette formidable initiative, nous pourrons continuer à célébrer les joueurs et joueuses qui ont fait – et qui continuent de faire du football le sport numéro un dans le monde. »

Shay Segev, PDG du groupe DAZN, a déclaré : « L’arrivée de FIFA+ sur DAZN illustre notre solide partenariat avec la FIFA et notre ambition commune d’étendre la portée et l’influence culturelle du football à travers le monde. Grâce à sa présence mondiale, ses technologies innovantes et son puissant moteur marketing, DAZN permettra au contenu de FIFA+ de toucher des centaines de millions d’amateurs de sport à travers le monde.

Le lancement de FIFA+ permettra aux supporters d’accéder gratuitement à des matches, à des moments emblématiques et à du contenu original sur DAZN, au sein d’une immense communauté mondiale. DAZN continue d’élargir de manière exponentielle son catalogue de contenus premium et de consolider sa position de leader incontournable dans le domaine du sport. »