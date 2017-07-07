La FIFA suspend la Fédération Soudanaise de Football

La FIFA a décidé de suspendre la Fédération Soudanaise de Football (SFA) avec effet immédiat conformément à la décision du Bureau du Conseil de la FIFA datée du 27 juin 2017.

La FIFA a pris note, qu’en dépit de la décision du Bureau du Conseil, le décret du sous-secrétaire du ministère de la Justice soudanais daté du 2 juin 2017 n’a pas été déclaré nul ou non avenu. En conséquence, la FIFA est contrainte de suspendre la SFA conformément à la décision susmentionnée. La suspension sera levée dès que le décret du sous-secrétaire du ministère de la Justice soudanais daté du 2 juin 2017 sera déclaré nul ou non avenu et que le conseil d’administration de la SFA sera rétabli dans ses fonctions avec son président, Mutasim Gaafar Sir Elkhatim.

En raison de sa suspension, la SFA perd tous ses droits de membre tels que définis à l’art. 13 des Statuts de la FIFA. L’équipe représentative et les clubs affiliés de la SFA ne sont plus en droit de prendre part aux compétitions internationales tant que la suspension n’est pas levée. Cela signifie aussi que la SFA, ses membres et ses officiels ne bénéficieront plus des programmes de développement, de cours et de formations fournis par la FIFA et la Confédération Africaine de Football (CAF).