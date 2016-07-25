La FIFA étend la sanction pour manipulation de matches du vice-président de la Fédération de Football de Guinée équatoriale

La FIFA confirme ce jour l’extension au niveau international de la suspension de deux ans prononcée le 9 juillet 2016 – et ayant pris effet le 10 juillet – par l’instance disciplinaire de la CAF à l’encontre du vice-président de la Fédération de Football de Guinée équatoriale, M. Gustavo Ndong Edu. Ce dernier a été reconnu coupable d’avoir tenté d’offrir de l’argent aux arbitres du match Guinée équatoriale – Mali du 10 avril 2016, qualificatif pour la Coupe d’Afrique des Nations féminine.

Le président de la Commission de Discipline de la FIFA a décidé d’étendre au niveau mondial la sanction (suspension de toute activité liée au football) conformément aux articles 78, al. 1c et 136ss du Code disciplinaire de la FIFA. Les parties concernées ont été dûment informées de cette décision.

Pour toute question sur le contenu de la décision, les médias sont priés de contacter la Confédération Africaine de Football.