La FIFA et l’OMS prolongent leur collaboration

La FIFA et l’OMS ont prolongé leur Protocole d’Accord pour quatre années supplémentaires

Le Directeur Général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, et le Président de la FIFA Gianni Infantino ont signé le nouvel accord à Genève

Les deux organisations réitèrent ainsi leur engagement à travailler ensemble à la promotion de la santé

La FIFA et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ont décidé de prolonger leur collaboration. Les deux institutions continueront donc à mettre le pouvoir du football au service de la promotion de modes de vie sains et d’un accès égal aux soins, partout dans le monde. En marge de la 76e Assemblée Mondiale de la Santé à Genève, en Suisse, le Directeur Général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, et le Président de la FIFA Gianni Infantino ont signé une extension de quatre ans au Protocole d’Accord engagé le 4 octobre 2019.

"La santé et le football sont de parfaits partenaires. La promotion de modes de vie sains, de stades sûrs et des bienfaits physiques et mentaux de l'activité physique font partie des nombreux objectifs de santé que l'OMS est fière de poursuivre avec la FIFA au cours des quatre prochaines années", a déclaré le Dr Tedros. "Le partenariat entre l'OMS et la FIFA a déjà permis de partager des messages fondés sur des données probantes afin d'aider les personnes de tous âges à mener une vie plus saine grâce au pouvoir du football et du sport. L'OMS se réjouit de poursuivre cette aventure." "Nous sommes fiers de renouveler le Protocole d’Accord qui nous lie à l’Organisation Mondiale de la Santé, tout comme nous sommes fiers de continuer ensemble à diffuser d’importants messages sur la santé physique et mentale au public du football mondial", a déclaré le Président Infantino. "Je tiens à remercier le Docteur Tedros, son extraordinaire équipe, tous ceux qui contribuent au secteur médical, des docteurs aux infirmières en passant par tous les professionnels de la santé, et tous ceux qui contribuent à l’amélioration de notre quotidien."

Gianni Infantino a dressé le bilan de ces quatre années de collaboration : "Le Docteur Tedros et moi-même pensons que, dans un monde toujours plus divisé, l’Organisation Mondiale de la Santé et la FIFA peuvent faire changer les choses en unissant leurs forces. Nous avons l’ambition de rendre la vie un peu plus agréable, pour toutes et pour tous. Nous travaillons depuis 2019 avec nos collègues de l’Organisation Mondiale de la Santé afin de mettre le football au service de la santé de chacun".

Pendant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, la FIFA et l’OMS ont lancé une campagne intitulée Football Unites the World. Avec le concours d’Hassan Al-Haydos, Karim Benzema, Lucy Bronze, Giulia Gwinn, Kaká, Robert Lewandowski, Carli Lloyd, Édouard Mendy, Emmanuel Petit et de deux Ambassadeurs pour le Sport et la Santé de l’OMS, Alisson Becker et Didier Drogba, cette initiative a permis de mettre en avant le pouvoir fédérateur du football.

Avec le concours du Ministère de la Santé du Qatar, la FIFA et l'OMS ont collaboré à un certain nombre d'initiatives visant à promouvoir l'importance de l'accès à la santé physique et mentale pour tous. Santé et bien-être ont été des priorités tout au long de l'organisation du tournoi, plusieurs dispositions ayant été prises :

La mise en œuvre de stratégies de collecte de masse et de surveillance pour prévenir la propagation du COVID-19 et d'autres maladies infectieuses,

Renforcer les mesures visant à protéger les personnes contre les méfaits du tabac, notamment en rendant les places assises des stades non-fumeurs,

Des plats sains proposés lors des 64 matches. La nourriture saine et végétarienne représente 30% de l’ensemble des ventes dans les stades de Qatar 2022, ce qui prouve qu’une grande compétition internationale n’est pas incompatible avec une alimentation saine, durable et de qualité.