L’IBB et la FIFA signent un accord historique pour promouvoir les droits des travailleurs lors des compétitions de la FIFA

Cet accord de cinq ans fournira un cadre pour la conduite d’inspections conjointes, la mise en œuvre d’actions de formation et l’élaboration de rapports

Il formalisera les modalités de coopération pour les futures compétitions de la FIFA

Le nouvel accord repose sur un partenariat entamé il y a plus de dix ans

La FIFA et l’Internationale des Travailleurs du Bâtiment et du Bois (IBB) ont signé un nouvel accord de collaboration qui fournit un cadre pour la conduite d’inspections conjointes, la mise en œuvre d’actions de formation et l’élaboration de rapports. L’objectif : promouvoir des conditions de travail sûres et décentes pour tous les travailleurs intervenant dans la construction et la rénovation de stades et autres infrastructures liées aux compétitions de la FIFA.

Signé par le président de l’IBB, Per-Olof Sjöö, et le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, à l’occasion des 20 ans de l’IBB, l’accord court jusqu’en 2030 et formalise le modèle de coopération entre les deux organisations. Au titre de cet accord, la FIFA et la BBI :

procèderont à des inspections conjointes sur les chantiers de la Coupe du Monde de la FIFA™ et d’autres compétitions organisées par l’instance, en veillant à préserver la confidentialité de l’identité des travailleurs et à assurer leur protection contre toute forme de représailles, conformément à la Convention n°81 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur l’inspection du travail ;

mettront en place des formations et des activités de renforcement des capacités à l’intention des représentants des travailleurs, notamment pour ce qui est du traitement des plaintes ainsi que de la sécurité et la santé au travail ;

mettront en œuvre des mesures correctives et de remédiation : lorsque des problèmes seront décelés, la FIFA collaborera avec les acteurs concernés afin de définir un plan de mesures correctives assorti d’un calendrier précis, plan qui sera soumis à la validation de la BBI et de la FIFA et dont l’avancée sera supervisée par les deux organisations jusqu'à ce que lesdits problèmes soient résolus ;

publieront chaque année, par l’intermédiaire de la Sous-commission des Droits humains et du Développement durable de la FIFA, des rapports de synthèse conjoints qui décriront les avancées réalisées, les enseignements tirés ainsi que les obstacles restants.

La FIFA et l'IBB coopèrent depuis longtemps afin d’améliorer les conditions de travail liées aux infrastructures de la Coupe du Monde de la FIFA. Entamée il y a plus de dix ans, la collaboration entre l’IBB et l’instance dirigeante du football mondial s’est intensifiée dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, événement lors duquel les deux organisations ont œuvré main dans la main avec le Conseil suprême pour la remise et l’héritage, qui avait pour mission de livrer les sites proposés et d’assurer la planification ainsi que la conduite des opérations dans le pays hôte. Les inspections, les concertations et les actions de formation menées dans ce contexte avaient permis d’améliorer la sécurité au travail, les mécanismes de doléance ainsi que la sensibilisation aux normes relatives aux conditions de travail.

Le partenariat entre la FIFA et l’IBB a donc été formalisé à travers ce nouvel accord de cinq ans, qui favorisera le dialogue, la supervision, la prévention et la résolution des problèmes, et fera en sorte que des mesures soient prises sur la base des enseignements tirés, en veillant à ce que les infractions constatées soient traitées avec diligence et transparence.

L’accord s’appliquera dans une grande multiplicité de contextes politiques et industriels, puisque les prochaines compétitions phares de la FIFA se dérouleront au Canada, aux États-Unis et au Mexique (2026), au Brésil (2027), au Maroc, au Portugal, en Espagne ainsi qu’en Argentine, au Paraguay et en Uruguay (2030), en Amérique du Nord et centrale (2031) et en Arabie saoudite (2034). La FIFA et l’IBB ont pleinement conscience de l’importance de garantir la transparence et la responsabilité dans un partenariat constructif, en vue de garantir le respect des droits des travailleurs dans les filières concernées.

« Cet accord s’appuie sur des années de précieuse collaboration », a déclaré Ambet Yuson, secrétaire général de l’IBB. « Il prévoit un processus clair qui permettra non seulement de surveiller les opérations, mais aussi de prévenir les infractions et d’y remédier, en veillant à ce que les engagements en matière de droits humains se traduisent par des avancées concrètes pour les travailleurs. »