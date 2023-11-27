FIFA
Communiqué de Presse

Fédération Internationale de Football Association

FIFA Strasse 20, P.O Box 8044 Zurich, Switzerland, +41 (0) 43 222 7777

mardi 16 juin 2026, 18:00
Organisation

La FIFA et le Groupe BID lancent le programme FIFA Arena au Mexique afin de créer des débouchés durables grâce au football

  • Huit mini-terrains FIFA Arena seront installés dans tout le Mexique d’ici la fin 2026

  • Cette initiative vise à élargir l’accès au football, à l’éducation et à des opportunités d’inclusion sociale pour les enfants, les jeunes et les familles

  • Elle s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme couvrant plus de 100 sites communautaires visant à promouvoir la cohésion sociale, l’égalité des sexes et la prévention de la violence

La FIFA et la Banque interaméricaine de développement (BID) ont lancé au Mexique le programme FIFA Arena qui va permettre la construction, d’ici la fin 2026, de huit mini-terrains de football communautaires dans des zones urbaines et rurales à travers tout le pays, en étroite collaboration avec la Fédération Mexicaine de Football (FMF).

« Le football possède une capacité unique à rassembler les gens, à susciter de l’espoir et à créer des opportunités », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. « Grâce au programme FIFA Arena, en collaboration avec le Groupe BID, la FMF et des partenaires locaux, nous investissons dans les équipements publics et veillons à ce que les effets positifs du football se fassent sentir là où c’est le plus nécessaire. À travers ces investissements destinés aux enfants, aux jeunes et aux familles, nous créons des espaces sûrs et inclusifs où les générations futures pourront venir jouer, apprendre et exprimer tout leur potentiel. »

Pensée pour utiliser le football comme levier au service du bien commun, cette initiative repose à la fois sur la construction d’infrastructures sportives de qualité et sur des programmes communautaires axés sur l’éducation, le développement technique, l’inclusion sociale et la prévention de la violence. FIFA Arena proposera des espaces sûrs et accessibles où les enfants, les jeunes et les familles pourront se retrouver pour jouer, apprendre et, d’une manière générale, s’épanouir.

MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 10: FIFA Arena pitch inauguration on June 10, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
ORGANISATION
Le Mexique inaugure son premier mini-terrain FIFA Arena à la veille de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Le programme mettra l’accent sur l’accroissement de la participation des jeunes filles et des jeunes femmes, tout en comptant sur de plus larges retombées sociales et éducatives grâce au football. Les mini-terrains resteront accessibles au public et serviront de pôles d’activités sportives et scolaires, de lieu de rendez-vous pour le football de base et accueilleront des compétitions locales ainsi que des initiatives communautaires.

Ce programme s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la FIFA à veiller à ce que l’incidence positive des grands événements footballistiques s’étende bien au-delà de la remise du trophée. Grâce au programme FIFA Arena, les communautés bénéficieront d’investissements durables de nature à renforcer le lien social, à favoriser l’inclusion et à créer des opportunités pour les générations futures.

Ensemble, la FIFA, le Groupe BID et la FMF associent le rayonnement mondial du football à leur expertise approfondie en matière de développement afin d’apporter des changements significatifs et durables au sein de la société mexicaine.

Thèmes en lien
Président de la FIFAFaire progresser le footballOrganisationMexicoConcacaf
Cookie Settings