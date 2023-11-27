La FIFA et le Groupe BID lancent le programme FIFA Arena au Mexique afin de créer des débouchés durables grâce au football

Huit mini-terrains FIFA Arena seront installés dans tout le Mexique d’ici la fin 2026

Cette initiative vise à élargir l’accès au football, à l’éducation et à des opportunités d’inclusion sociale pour les enfants, les jeunes et les familles

Elle s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme couvrant plus de 100 sites communautaires visant à promouvoir la cohésion sociale, l’égalité des sexes et la prévention de la violence

La FIFA et la Banque interaméricaine de développement (BID) ont lancé au Mexique le programme FIFA Arena qui va permettre la construction, d’ici la fin 2026, de huit mini-terrains de football communautaires dans des zones urbaines et rurales à travers tout le pays, en étroite collaboration avec la Fédération Mexicaine de Football (FMF).

« Le football possède une capacité unique à rassembler les gens, à susciter de l’espoir et à créer des opportunités », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. « Grâce au programme FIFA Arena, en collaboration avec le Groupe BID, la FMF et des partenaires locaux, nous investissons dans les équipements publics et veillons à ce que les effets positifs du football se fassent sentir là où c’est le plus nécessaire. À travers ces investissements destinés aux enfants, aux jeunes et aux familles, nous créons des espaces sûrs et inclusifs où les générations futures pourront venir jouer, apprendre et exprimer tout leur potentiel. »

Pensée pour utiliser le football comme levier au service du bien commun, cette initiative repose à la fois sur la construction d’infrastructures sportives de qualité et sur des programmes communautaires axés sur l’éducation, le développement technique, l’inclusion sociale et la prévention de la violence. FIFA Arena proposera des espaces sûrs et accessibles où les enfants, les jeunes et les familles pourront se retrouver pour jouer, apprendre et, d’une manière générale, s’épanouir.

Le programme mettra l’accent sur l’accroissement de la participation des jeunes filles et des jeunes femmes, tout en comptant sur de plus larges retombées sociales et éducatives grâce au football. Les mini-terrains resteront accessibles au public et serviront de pôles d’activités sportives et scolaires, de lieu de rendez-vous pour le football de base et accueilleront des compétitions locales ainsi que des initiatives communautaires.

Ce programme s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la FIFA à veiller à ce que l’incidence positive des grands événements footballistiques s’étende bien au-delà de la remise du trophée. Grâce au programme FIFA Arena, les communautés bénéficieront d’investissements durables de nature à renforcer le lien social, à favoriser l’inclusion et à créer des opportunités pour les générations futures.