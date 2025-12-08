Le Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation a été mis en avant lors du tirage au sort de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, dans le cadre d’un appel à l’action fort en faveur de l’éducation mondiale

Les membres du comité consultatif du Fonds ont partagé leurs réflexions avec un public international

Le Fonds vise à offrir une éducation digne en lien avec les valeurs du football à 100 000 enfants à travers le monde

Cette mise en avant souligne le soutien croissant apporté à l’initiative qui vise une réserve de 100 millions de dollars à court terme

Le Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation a été mis en avant lors du tirage au sort de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ ce vendredi 5 décembre. Les membres du conseil consultatifs duFonds ont souligné le pouvoir transformateur de l’éducation et l’impact que l’initiative vise à avoir sur les enfants du monde entier.

Dans un message vidéo, le Président de la FIFA Gianni Infantino, le cofondateur et PDG de Global Citizen Hugh Evans, l’acteur australien Hugh Jackman, l’autrice-compositrice-interprète colombienne Shakira, la légende du football de la FIFA Kaká et le coprésident de Bank of America Jim DeMare ont invité la communauté mondiale à réfléchir à la manière dont l’accès à une éducation de qualité associée au plaisir du football, pourrait générer un changement significatif et durable.

"À l’occasion de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, pour chaque billet vendu, un dollar était reversé au Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation. Nous allons renouveler cette expérience dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, et nous demanderons également à toutes les équipes participantes d’apporter leur contribution", a déclaré le Président de la FIFA. "La moitié des 100 millions de dollars, ou plus, que comptera le Fonds sera directement investie dans le programme Football for Schools de la FIFA. Celui-ci vise à donner aux enfants de 211 associations membres de la FIFA à travers le monde, soit plus que le nombre de pays représentés aux Nations Unies, la possibilité de recevoir une éducation digne en s’appuyant sur les valeurs du football en vue de favoriser leur développement."

Hugh Evans, cofondateur et PDG de Global Citizen, a ajouté : "Aujourd’hui, dans le monde, près de 250 millions d’enfants n’ont toujours pas accès à une éducation de base. Le fait que la FIFA utilise cette plateforme pour garantir à plus de 100 000 enfants l’accès à une éducation digne est extrêmement significatif. L’objectif de 100 millions de dollars est ambitieux, mais c’est le minimum pour pouvoir offrir éducation de qualité, et nous en sommes déjà à plus de 30 millions de dollars. Abel (The Weeknd), Hugh Jackman, Shakira, Ivanka Trump, Serena Williams et tous les autres membres du comité consultatif ont une mission : faire en sorte que chaque enfant ait accès à une éducation digne."

Lancé en avril 2025, le Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation vise à collecter 100 millions de dollars d’ici la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, où Global Citizen produira le tout premier spectacle de la mi-temps de l’histoire de la compétition. Le fonds permettra d’élargir l’accès à une éducation de qualité en lien avec les valeurs du football grâce à des programmes éducatifs locaux destinés aux enfants de plus de 200 communautés internationales.

"Lorsque deux institutions telles que la FIFA et Global Citizen s’associent, elles apportent attention, crédibilité et autorité à un projet d’intérêt majeur", a souligné Kaká, légende de la FIFA et vainqueur de la Coupe du monde de la FIFA 2002™ en Corée du Sud et au Japon. "Le football a joué un rôle essentiel dans mon éducation et dans ma vie en général. Cette plateforme extraordinaire permettra à la jeunesse mondiale de réaliser ses rêves."